Ayrılığı gündemdeydi: Fenerbahçe tecrübeli oyuncuyla sözleşme uzattı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ayrılığı gündemdeydi: Fenerbahçe tecrübeli oyuncuyla sözleşme uzattı

Fenerbahçe Beko, 32 yaşındaki oyun kurucu Scottie Wilbekin ile 1+1 yıllık sözleşme uzattı.

Sezonu EuroLeague, Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Ligi şampiyonluklarıyla 3'te 3 yaparak tamamlayan Fenerbahçe Beko, önümüzdeki sezonun kadro çalışmalarına başladı.

Sarı lacivertliler 2022'den beri takımda yer alan ABD doğumlu 32 yaşındaki oyun kurucu Scottie Wilbekin ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzaladığını duyurdu.

Kulüpler yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Yeni sezon öncesinde kadro yapılanmasına yönelik çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, Fenerbahçe Ailesi’ne 2022 yazında katılan ve takımımızın en değerli sporcularından biri olan Scottie Wilbekin ile 1+1 yıllık yeni sözleşme için anlaşmaya varmıştır.

5 Nisan 1993 doğumlu sporcumuz Scottie Wilbekin, EuroLeague’de 2022-23 sezonunda 11.1 sayı, 2.6 asist, 1.0 top çalma ve 2023-24 sezonunda ise 13.0 sayı, 3.3 asist, 1.1 top çalma ortalamaları tutturmuştu.

Başarılı sporcumuz, 2024-25 sezonunun ilk EuroLeague karşılaşması olan Olympiacos mücadelesinde ise talihsiz bir sakatlık yaşamış ve sezonun geri kalanında forma giyememişti.

Bu anlaşmanın Kulübümüz ve sporcumuz için hayırlı olmasını diliyor, Scottie Wilbekin’e Fenerbahçe Beko forması altında başarılarla dolu sezonlar diliyoruz."

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