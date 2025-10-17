Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için hazırlıklar sürerken, takıma veda edecek isimler de netleşmeye başladı. Kanarya'da bu sezon performansı nedeniyle beklentilerin altında kalan ve teknik direktör Domenico Tedesco tarafından ilk 11'de tercih edilmeyen Fred, takımdan ayrılıyor. Arabistan'dan talipleri olduğu iddia edilen Fred kararını verdi.

TARAFTARLAR DA TEPKİ GÖSTERİYOR

Sezona tutuk başlayan Fred, Fenerbahçe'de istikrarsız görüntüsüyle dikkat çekti. Taraftarın da tepki gösterdiği 32 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun ayrılık kararı aldığı öne sürüldü.

Jose Mourinho'dan Sadettin Saran'ın iddiasına tek cümlelik yanıt! Fenerbahçeliler çıldırdıJose Mourinho'dan Sadettin Saran'ın iddiasına tek cümlelik yanıt! Fenerbahçeliler çıldırdıSpor

Ayrılığı resmen duyurdular! Fenerbahçe Fred'i de kaybediyor - Resim : 2

Kenan Yıldız'a büyük darbe! UEFA soruşturma başlattıKenan Yıldız'a büyük darbe! UEFA soruşturma başlattıSpor

FRED EVERTON'A GİDİYOR

İngiliz basınından Goodisonnews'te yer alan habere göre; Premier Lig ekiplerinden Everton, Fred'in peşini bırakmıyor. Haberde, yaz transfer döneminde de oyuncuya ilgi gösterildiği ancak Fenerbahçe'nin o dönemki teknik direktörü Jose Mourinho'nun Fred'i satmaya yanaşmadığı kaydedildi.

Fred için yeni bir teklif yapmaya hazırlanan Everton'ın Brezilyalı orta sahayı bu kez kadrosuna katmayı hedeflediği ve Domenico Tedesco'nun bu bölgeye başka bir transfer yapmak istediği aktarıldı.

Tedesco'nun bu kararı sonrası, Everton'un transferi düşük bir rakam ile de bitirebileceği bilgisine ayrıntılarda yer verildi.

Şahika Ercümen Gazze için dünya rekorunu bir kez daha kırdı!Şahika Ercümen Gazze için dünya rekorunu bir kez daha kırdı!Spor
Jamie Cureton 50 yaşında futbola döndü! 1 gol atarsa tarihte bunu yapan ilk kişi olacakJamie Cureton 50 yaşında futbola döndü! 1 gol atarsa tarihte bunu yapan ilk kişi olacakSpor
Galatasaray'a büyük piyango! Öyle bir anlaşma yapıldı ki: Kasa dolup taşacakGalatasaray'a büyük piyango! Öyle bir anlaşma yapıldı ki: Kasa dolup taşacakSpor