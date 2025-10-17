Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için hazırlıklar sürerken, takıma veda edecek isimler de netleşmeye başladı. Kanarya'da bu sezon performansı nedeniyle beklentilerin altında kalan ve teknik direktör Domenico Tedesco tarafından ilk 11'de tercih edilmeyen Fred, takımdan ayrılıyor. Arabistan'dan talipleri olduğu iddia edilen Fred kararını verdi.

TARAFTARLAR DA TEPKİ GÖSTERİYOR

Sezona tutuk başlayan Fred, Fenerbahçe'de istikrarsız görüntüsüyle dikkat çekti. Taraftarın da tepki gösterdiği 32 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun ayrılık kararı aldığı öne sürüldü.

FRED EVERTON'A GİDİYOR

İngiliz basınından Goodisonnews'te yer alan habere göre; Premier Lig ekiplerinden Everton, Fred'in peşini bırakmıyor. Haberde, yaz transfer döneminde de oyuncuya ilgi gösterildiği ancak Fenerbahçe'nin o dönemki teknik direktörü Jose Mourinho'nun Fred'i satmaya yanaşmadığı kaydedildi.

Fred için yeni bir teklif yapmaya hazırlanan Everton'ın Brezilyalı orta sahayı bu kez kadrosuna katmayı hedeflediği ve Domenico Tedesco'nun bu bölgeye başka bir transfer yapmak istediği aktarıldı.

Tedesco'nun bu kararı sonrası, Everton'un transferi düşük bir rakam ile de bitirebileceği bilgisine ayrıntılarda yer verildi.