Ayrılık iddialarının odağındaki Immobile konuştu

Beşiktaş’a sezon başında Lazio’dan gelen Immobile sezona iyi bir başlangıç yapsa da son haftalardaki düşüşü ile dikkat çekiyor. İtalyan golcü, teknik direktör Solskjaer’in pozitif dokunuş yapamadığı oyuncu olarak dikkat çekiyor.

Siyah beyazlıların son oynadığı Eyüpspor maçının devre arasında oyundan çıkan tecrübeli oyuncu etkisiz oyunu ile dikkat çekti. Ailesi İtalya’ya dönen Immobile’nin bir süredir takımdan ayrılacağı iddia ediliyor.

Performansındaki düşüş ve ayrılık iddialarıyla gündeme gelen Immobile İtalyan basınına konuştu. Tecrübeli golcü "Beşiktaş'ta mutluyum, harika bir deneyim yaşıyorum. Şampiyona zor ama biz de söz sahibi olmaya çalışıyoruz." dedi.

Beşiktaş'ta bu sezon 30 maçta süre bulan 35 yaşındaki deneyimli golcü, 14 gol attı ve 2 asist yaptı. Golcü oyuncunun sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.