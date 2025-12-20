Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken gündeme sürpriz bir isim dahil oldu.

Gazeteci Ali Naci Küçük'ün haberine göre; Borussia Dortmund ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan milli oyuncu Salih Özcan Galatasaray'a önerildi. Sarı kırmızılı ekibin bu transferi değerlendirmeye aldığı ancak henüz teklifte bulunmadığı belirtildi.

Daha önce TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Salih Özcan Türkiye'den teklifler aldığını itiraf etmiş ancak forma şansı bulamamasına rağmen sezonu Dortmund'da tamamlamak istediğini menajerine söylediğini ifade etmişti.