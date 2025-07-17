Ayrılsak da beraberiz! Eski eşler Zuhal Olcay ve Selçuk Yöntem yıllar sonra aynı sahnede

Usta oyuncular Selçuk Yöntem, Zuhal Olcay ve Cengiz Bozkurt, ilk kez aynı projede yer alıyor. Işıl Kasapoğlu’nun yönettiği, Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ile Piu Entertainment’ın ortak yapımı “Don Quixote” müzikalinde bir araya geliyorlar.

Okuma provalarına kısa süre önce başlayan ekip, sahnedeki uyumlarıyla göz doldurdu. 30 kişilik oyuncu ve dansçı kadrosu, 15 kişilik canlı orkestra ve etkileyici sahne tasarımıyla dikkat çeken eser, izleyicileri Don Kişot’un hayal ile gerçek arasındaki yolculuğuna davet edecek.





Prömiyer tarihi ve bilet bilgileri yakında duyurulacak.

Usta tiyatrocu ve oyuncu Ahmet Levendoğlu'na son veda! Gözyaşları sel oldu

ESKİ EŞLER BULUŞTU

1976-1979 yılları arasında evli olan Selçuk Yöntem ve Zuhal Olcay, Cengiz Bozkurt ile okuma provasında bir araya geldi.

1978 yılında yayınlanan “Atlı Karınca” programında piyanoda Levent Ökdem ile ona sesleriyle eşlik eden Zuhal Olcay, Rüçhan Çalışkur ve Selçuk Yöntem (Üstte)

HALUK BİLGİNER İLE 20 YIL SONRA AYNI SAHNE

Zuhal Olcay, 1992’de Haluk Bilginer ile evlenmiş, çift 2004’te olaylı bir şekilde boşanmıştı. Boşanmanın, Bilginer’in Aşkın Nur Yengi’ye olan aşkı nedeniyle olduğu iddia edilmişti.

Olcay ve Bilginer, evliyken Oyun Atölyesi’ni kurmuş, 2003’te “Ermişler ya da Günahkarlar” oyununda birlikte rol almışlardı.

Yıllar sonra “Kel Şarkıcı” oyununda tekrar bir araya gelen ikili, 1999’da kurdukları Oyun Atölyesi’nde provalara başlamış, neşeli anlar ve esprilerle dikkat çekmişti.

Zuhal Olcay’dan Bodrum’da müzik ziyafeti

ZUHAL OLCAY KİMDİR?

1957’de İstanbul’da doğdu. Babası berber Cevat İşanç, annesi ev hanımı Süheyla İşanç’tı. Tek çocuk olarak Üsküdar’da büyüdü. Halil Rüştü İlkokulu ve Üsküdar Kız Lisesi’nde okudu.

Sanatçı bir aileden gelen Olcay, teyzelerinin ve eniştesinin etkisiyle sanata yöneldi. 14 yaşında Ankara’ya giderek konservatuvarın tiyatro bölümüne kaydoldu.

1976’da Ankara Devlet Konservatuvarı’nı bitirdi. Aynı yıl Selçuk Yöntem ile evlendi. Bir yıl Londra’da yaşadı, dil öğrendi ve çeşitli işlerde çalıştı.

Türkiye’ye dönünce Devlet Tiyatroları’nda oyunculuğa başladı. İlk evliliği üç yıl sürdü. Ardından iş insanı Zafer Olcay ile evlenip İzmir’e yerleşti ve İzmir Devlet Tiyatrosu’nda çalıştı.

Ünlü oyuncular Cem Yiğit Üzümoğlu’na destek için adliyeye koştu! Aralarında Ahmet Mümtaz Taylan, Kubilay Aka da var

1981’de kızı Ceren doğdu. 1983’ten itibaren TV yapımlarında rol aldı. “Sönmüş Ocak” ve “Parmak Damgası” ile tanındı. Film festivallerinde ödüller alarak ün kazandı. 1987’de ikinci eşinden boşandı.

Tiyatro ve sinemayı bir arada yürüten Olcay, 1986’da “Martı”daki Nina rolüyle Avni Dilligil, 1988’de “Balkon”daki İrma rolüyle Ankara Sanat Ödülü’nü kazandı. 1989’da “Evita” müzikalinde başrol oynadı.

“Evita”daki başarısıyla şarkıcılığa başladı. “Dünden Sonra, Yarından Önce” filminde şarkılar seslendirdi, Onno Tunç’un bestesini albümde yorumladı.

1989’da “Sahte Cennete Veda” filmindeki rolüyle Almanya’da Altın Film Şeridi En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazandı.

1987’de boşanan Olcay, 1992’de Haluk Bilginer ile evlendi. 1990’da Tiyatro Stüdyosu’nu kurdu, “Aldatma”, “Kankardeşler”, “Histeri” ve “Balkon” gibi oyunlarda başrol oynadı.

1990’da Orhan Pamuk’un “Kara Kitap”tan uyarlanan, Ömer Kavur’un yönettiği “Gizli Yüz”de rol aldı; film, Antalya Altın Portakal ve İstanbul Film Festivali’nde ödüller kazandı.

Siyasi eylemlere katılan Olcay’a Bakırköy Belediye Başkanlığı adaylığı teklif edildi.

1996’da Tiyatro Stüdyosu’nun yanması üzerine 1999’da Bilginer ile Oyun Atölyesi’ni kurdu. “Dolu Düşün Boş Konuş”taki rolüyle Afife Tiyatro Ödülleri’nde “En İyi Komedi Kadın Oyuncusu” ödülünü aldı. Çift, 2002’de Moda’da restore ettikleri binada tiyatroyu açtı. Evlilikleri 2004’te sona erdi.

2000’de “Düşünceye Özgürlük 2000” kitabının yayıncılarından biri olarak yargılandı, 2003’te beraat etti.

2001’de “Hiçbiryerde” filminde oynadı, film Montreal Dünya Film Festivali’nde Jüri Özel Ödülü kazandı.

2002-2004’te “Siyah-Beyaz Dinleti” adlı müzikal gösteri yaptı. 2004’te Bilginer’den boşandı.

Müzik kariyerini Vedat Sakman ve Bülent Ortaçgil ile sürdürdü. “Küçük Bir Öykü”, “İki Çift Laf”, “Oyuncu”, “İhanet”, “Başucu Şarkıları”, “Başucu Şarkıları-2”, “Aşk’ın Halleri” ve “Hiçbiryerde” albümleri yayınlandı.

2008’de TV8’de “Mevzuhal” adlı canlı performans programını sundu. 2015’te “Başucu Şarkıları 3” albümünü çıkardı.

2019’da 26. Adana Altın Koza Film Festivali’nde Onur Ödülü aldı. Hayatı, “İçimdeki Çocuk” adıyla kitaplaştırıldı.

Zuhal Olcay, Oyuncular Sendikası’nın 5. Olağan Genel Kurulu’nda Genel Başkan seçildi.