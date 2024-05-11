Ayşe Ateş eşi Sinan Ateş'in neden öldürüldüğünü ilk kez açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Ayşe Ateş eşi Sinan Ateş'in neden öldürüldüğünü ilk kez açıkladı
Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, katıldığı televizyon programında eşinin neden öldürüldüğünü ilk kez açıkladı.

Ankara'da Cuma namazı çıkışında suikast sonucu hayatını kaybeden Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, Sözcü Tv'de İpek Özbey'in Nokta Atışı programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları:

Sinan çok yüksek bir IQ'ye sahip, bu zekasını da yanına oturduğunuz zaman 5 dakika içinde anlarsınız. Çok kültürlüydü, cana yakındı, sempatikti, bence çok yakışıklıydı, karizmatikti, kitleleri peşinden sürüklüyordu, insanları birbirinden ayırmıyordu.

"BU BİRİLERİNE FAZLA GELDİ"

Hem sosyal hem siyasi çevresi çok genişti. Neredeyse herkese hitap ediyordu. Bu millete hizmet aşkıyla doluydu. Çalışmayı çok severdi. Çok az uyurdu, çok okurdu. Bu birilerine fazla geldi.

yuyu.jpg

"SİNAN ATEŞ'İN ÖNÜNE BİR ÇANTA PARA KOYDULAR 'SİYASETİ BIRAK' DEDİLER"

Bu sorunun cevabını size bir hatıramla çok güzel açıklayacağım size. Bir gün eve geldi dedi ki 'Ayşe birileri geldi yanıma önüme bir çanta para koydular. Dediler ki al bu parayı Sinan devamı da var. Bu siyaseti bırak. Bu işleri bırak. Hayatına, keyfine, yoluna bak. Nasıl istiyorsan öyle yaşa ama bu işleri bırak kardeşim, çekil kenara. Keyfinde zevkinde yaşa. Dünyanın neresinde istiyorsan. Hayatının sonuna kadar para sıkıntısı çekmeyeceğini sana garanti ediyoruz. Tek bir şartımız var bu işleri bırak.

"BU BENCE SİNAN'IN NEDEN ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜN CEVABI"

Bu bence Sinan'ın neden öldürüldüğünün cevabı. Görevden ayrıldıktan sonra(Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı) bu teklif gelmişti. Siyaset yapma, siyasetten uzak dur. Siyasete girme, okuluna git gel. Hocalığını yap. Keyfine bak, hayatını yaşa dediler. Sinan bu teklifi yapanların kim olduğu söylemedi bana.

"BEN DE SİNAN'A DEDİM Kİ PARALARI DA ONLARIN OLSUN, SİYASETLERİ DE"

Ben de Sinan'a dedim ki 'Paraları da onların olsun, siyasetleri de onların olsun, yürü gidelim. İstersen ülkeden gidelim, istersen dağın başına yanımda sen ol yeter ki' dedim.

Daha açık söylemek gerekirse Sinan'ın gönlünde yatan aslan siyaset yapmaktı. Bu ileride milletvekilliği, bakanlık belki başbakanlık olur artık zaman ve şartlar neyi getirirse istediği buydu, siyaset yapmaktı.

İlgili Haberler
Ülkü Ocakları yöneticisinden skandal Sinan Ateş paylaşımı. 'Bir de ölüsü başımıza dert oldu'
Manisa Ülkü Ocakları Başkanı bu fotoğrafı paylaşarak tehdit etti! Sinan Ateş’in ailesinden cevap geldi
Sinan Ateş’in ablası: Cinayette en aktif rol Ülkü Ocakları başkanınındır, araç da MHP’ye kayıtlıdır
Türkiye’nin hukuk yüzü: Sinan Ateş cinayeti
Türkiye’nin hukuk yüzü: Sinan Ateş cinayeti
Sinan Ateş cinayetinde itirafçı olmaktan vazgeçirilen isim açıklandı. Her şeyi açıklamakla tehdit edildi. İddianame apar topar kabul edildi
Son Haberler
Bariyerleri aşan otomobil şarampole uçtu: 4 yaralı Gündem
Bariyerleri aşan otomobil şarampole uçtu: 4 yaralı
Olimpiyatlara bir kota daha. 10-0 kazandı bileti kaptı Spor
Olimpiyatlara bir kota daha. 10-0 kazandı bileti kaptı
Benzin istasyonlarına pompacı operasyonu. Büyük vurgun ortaya çıktı Gündem
Benzin istasyonlarına pompacı operasyonu. Büyük vurgun ortaya çıktı
Aynadaki yansımasıyla konuşan kedi viral oldu Video
Aynadaki yansımasıyla konuşan kedi viral oldu
Cem Adrian konserde Gazze için söyledi gözyaşlarına hakim olamadı Video
Cem Adrian konserde Gazze için söyledi gözyaşlarına hakim olamadı
Hastanede yangın! Hastalar başka hastanelere nakledildi Gündem
Hastanede yangın! Hastalar başka hastanelere nakledildi
Makyajla kendini bambaşka birine çevirdi Video
Makyajla kendini bambaşka birine çevirdi