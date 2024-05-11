Ayşe Ateş eşi Sinan Ateş'in neden öldürüldüğünü ilk kez açıkladı

Ankara'da Cuma namazı çıkışında suikast sonucu hayatını kaybeden Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, Sözcü Tv'de İpek Özbey'in Nokta Atışı programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları:

Sinan çok yüksek bir IQ'ye sahip, bu zekasını da yanına oturduğunuz zaman 5 dakika içinde anlarsınız. Çok kültürlüydü, cana yakındı, sempatikti, bence çok yakışıklıydı, karizmatikti, kitleleri peşinden sürüklüyordu, insanları birbirinden ayırmıyordu.

"BU BİRİLERİNE FAZLA GELDİ"

Hem sosyal hem siyasi çevresi çok genişti. Neredeyse herkese hitap ediyordu. Bu millete hizmet aşkıyla doluydu. Çalışmayı çok severdi. Çok az uyurdu, çok okurdu. Bu birilerine fazla geldi.

"SİNAN ATEŞ'İN ÖNÜNE BİR ÇANTA PARA KOYDULAR 'SİYASETİ BIRAK' DEDİLER"

Bu sorunun cevabını size bir hatıramla çok güzel açıklayacağım size. Bir gün eve geldi dedi ki 'Ayşe birileri geldi yanıma önüme bir çanta para koydular. Dediler ki al bu parayı Sinan devamı da var. Bu siyaseti bırak. Bu işleri bırak. Hayatına, keyfine, yoluna bak. Nasıl istiyorsan öyle yaşa ama bu işleri bırak kardeşim, çekil kenara. Keyfinde zevkinde yaşa. Dünyanın neresinde istiyorsan. Hayatının sonuna kadar para sıkıntısı çekmeyeceğini sana garanti ediyoruz. Tek bir şartımız var bu işleri bırak.

"BU BENCE SİNAN'IN NEDEN ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜN CEVABI"

Bu bence Sinan'ın neden öldürüldüğünün cevabı. Görevden ayrıldıktan sonra(Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı) bu teklif gelmişti. Siyaset yapma, siyasetten uzak dur. Siyasete girme, okuluna git gel. Hocalığını yap. Keyfine bak, hayatını yaşa dediler. Sinan bu teklifi yapanların kim olduğu söylemedi bana.

"BEN DE SİNAN'A DEDİM Kİ PARALARI DA ONLARIN OLSUN, SİYASETLERİ DE"

Ben de Sinan'a dedim ki 'Paraları da onların olsun, siyasetleri de onların olsun, yürü gidelim. İstersen ülkeden gidelim, istersen dağın başına yanımda sen ol yeter ki' dedim.

Daha açık söylemek gerekirse Sinan'ın gönlünde yatan aslan siyaset yapmaktı. Bu ileride milletvekilliği, bakanlık belki başbakanlık olur artık zaman ve şartlar neyi getirirse istediği buydu, siyaset yapmaktı.