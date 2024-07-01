Ayşe Ateş'ten duruşma öncesi son mesaj. “Vereceğim hukuk mücadelesinin ilk günü”

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ayşe Ateş'ten duruşma öncesi son mesaj. “Vereceğim hukuk mücadelesinin ilk günü”

Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, bugün görülecek dava öncesi son mesajını paylaştı. Ateş, “Vereceğim hukuk mücadelesinin ilk günü” dedi.

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin davanın ilk duruşması yarın Ankara Sincan Cezaevi’nde görülecek. Tüm Türkiye’nin ve özellikle siyasilerin yakından takip edeceği tarihi duruşmada 22 sanık hakim karşısına çıkacak.

Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, Sinan Ateş davasının ilk duruşmasından önce sosyal medya platformu X hesabından önemli açıklamalarda bulundu.

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Ateş sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda şunları söyledi,

“YARIN İLK GÜNÜ..."

"Toplumsal huzurun anahtarını, en tabii hakkımızı, bütün insani haklarımızın güvencesini istiyoruz.

Adalet istiyoruz, adalet!

Hiç kimse bu kadar delil varken cinayeti yalnızca kör bir kayıkçının gördüğüne ikna olmamızı;

Kendini suç işleme özgürlüğüne sahip seçkin kitle zanneden bir kalabalığın “Artık yasa dışı diye bir şey yok, çünkü bize yasa yok” dayatmasını kabullenmemizi beklemesin.

Berrak suyu bulandırmaya, aklımızla alay etmeye kalkmasın.

“VERECEĞİM HUKUK MÜCADELESİNİN İLK GÜNÜ”

Yarın iki kızımın bakkaldan sakız alma, parkta, bahçede arkadaşlarıyla oyun oynama, okula yürüyerek gitme özgürlüğünü, insan gibi yaşama hakkını geri almak için vereceğim hukuk mücadelesinin ilk günü.

Biliyorum ki ben vazgeçersem, babalarının katilleri elini kolunu sallayarak sokakta gezmeye devam ederse kızlarımın asla normal bir hayatı olmayacak. Ne çocukluklarını ne de gençliklerini yaşayabilecekler.

Bizi bu mücadelede yalnız bırakmayanlara teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

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NE OLMUŞTU?

Ankara’nın Çankaya ilçesi Çukurambar’da 30 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş hayatını kaybetti. Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 22 kişi tutuklandı.

Hazırlanan iddianamede, Sinan Ateş’i öldüren Eray Özyağcı ile onu olay yerine getiren ve olay yerinden kaçıran Vedat Balkaya ile Suat Kurt hakkında Sinan Ateş'e yönelik toplu halde, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

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Sanıklardan Zekeriya Asarlaya, Hakan Saraç, Ufuk Köktürk, Mehmet Yüce, Mustafa Uzunlar, Askın Mert Gelenbey, Murat Can Çolak, Osman Bayraktar, Caner Güney, Umut Ersoy, Çaglar Zorlu, Aytaç Ataç, Emre Yüksel, Serdar Öktem, Erdem Karadeniz, Alper Atay, Mustafa Ensar Aykal'ın ''istirak halinde islenen suça yardım eden fail olarak maktüle yönelik toplu halde, istirak halinde tasarlayarak kasten öldürme'' suçundan hapis cezası isteniyor.

Yaşanan olayın ilk duruşması yarın Ankara Sincan Cezaevi’nde görülecek. Duruşmaya muhalefet partilerinin genel başkanları da katılacak.

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