Ayşe Ateş'ten flaş sözler: Paramparça edip ayaklarınıza atacağım

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ayşe Ateş'ten flaş sözler: Paramparça edip ayaklarınıza atacağım

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, mahkemenin ara kararı sonrası flaş sözler söyledi. Ateş, Çizdiğiniz çerçeveyi paramparça edip ayaklarınıza atacağım” şeklinde konuştu.

Sinan Ateş cinayeti davasında ara karar açıklandı. Mahkemede çıkan karar ile 10 sanık tahliye edilirken duruşma 19 Temmuz’a ertelendi.

Öte yandan sanık Tolgahan Demirbaş'ın MHP milletvekili Olcay Kılavuz'un evinde yakalanıp yakalanmadığının tespiti için tanıkların (eski Organize Suçlarla Şube Müdürü Kerem Gökay Öner) dinlenilmesi talebi reddedildi.

AYŞE ATEŞ MAHKEME ÇIKIŞI AÇIKLAMA YAPTI

Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş duruşma sonrası açıklama yaptı. Ateş, davayı “FETÖ yaptı” diyerek kapatmak isteyenler olduğunu vurgulayarak, “Çizdiğiniz çerçeveyi paramparça edip ayaklarınıza atacağım” dedi.

Ateş’in açıklamalarından satır başları şöyle:

“Şu anda burada dudağımdan dökülecek her sözün adalet dileyen birer yoksul olarak kayda geçmesini talep ediyorum.

Sincan Yerleşkesinde 5 gün boyunca sanıkların ve müdafilerin siyasi cinayeti alacak verecek davasına indirme çabasına şahit olan kumpas tiyatrosu bugün sonlandı. Şüpheliler aralarındaki bağlantılar ve deliller bakımında ilişkili olması gereken 2 ayrı dosya var. Bu yargılamaya eksik iddianameyle yapılan yarım mahkeme diyoruz. Alınan her kararı hukuki olarak eksik buluyoruz.

Dosyaya bakan savcılar hakkında HSK’ya suç duyurusunda bulunuldu. Düne kadar eksik iddianameyi beğenip bize nispet yapanlar bunu beğenmez oldu.

Dün sabah yaptığım basın açıklamasında duruşma esnasında maruz akldığımız saldırıya dikkat çekmiştim. Aslında diyorlar ki biz ne diyorsak onu kabul edecek çizdiğimiz çerçeve dışına çıkmayacaksınız. Çıktım, çıkıyorum, çıkacağım! Çizdiğiniz çerçeveyi paramparça edip ayaklarınıza atacağım.”

“BU OLAYI FETÖ YAPTI DİYEREK KAPATMAK İSTİYORLAR”

Hem katledilmeden hemen önce hem de katledildikten sonra açılan sahte hesaplarla Sinan'la alakalı olarak yürütülen karalama kampanyaları ve FETÖ'cü iftiraların merkezinde sergilenen bu tiyatro varmış. Bu olayı FETÖ yaptı diye kapatmak istiyorlar. Görünen köy kılavuz istemiyor. Bu dosyada delil karartıldığına dair en ufak şüphe uyanmaması, yargılamanın hızlı şekilde ilerleyip hakikatten şaşmaması, baskının önüne geçlmesi ve siyasi cinayetin tüm yönleriyle aydınlatılması için Meclis Araştırma Komisyonu kurulması açıktı. Kameraların önünde Ankara'nın göbeğinde işlenen siyasi cinayet karartılırsa bu namlunun sonraki hedefi kuytu köşede herhangi bir vatandaşımız olabilir. Burada alınan cesaretle peş peşe siyasi cinayetler işlenebilir. Sinan katli siyasi cinayet silsilesinin son halkası olarak kalmalıdır. Kurulacak komisyonla ülkemizde adalet dilenen bütün yoksulluklara umut olacak."

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