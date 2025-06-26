Ayşe Ateş'ten ortalığı birbirine katacak iddia! “Sinan Ateş'i öldürenler onları da öldürecek”

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesi ile ilgili davanın ikinci duruşması, Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmaya Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, annesi Saniye Ateş, kız kardeşleri Selma ve Sevda Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt, İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu ile Ateş ailesinin avukatları, sanık yakınları ve avukatları katıldı.

“DOĞUKAN ÇEP TANIK OLARAK DİNLENDİ”

Duruşmada azmettirici olan ve “tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme” suçundan müebbet hapis cezası alan Doğukan Çep tanık olarak dinlendi. Çep’in cezaevinden “Serdar Öktem hakkında diyeceklerim var” diyerek dilekçe gönderdiği belirtildi.

Bu talebi kabul eden Mahkeme, SEGBİS üzerinden Doğukan Çep’i tanık olarak dinledi.

“BENİ BUNLARDAN KURTARIN, BEN BİR ŞEY YAPMADIM”

Çep, “Serdar Öktem’in kaynanası ve karısı ‘oğlumun, eşimin başını yaktın’ diye başımın etini yedi. Beni bunlardan kurtarın. Ben bir şey yapmadım. Serdar Öktem sadece benim zamanında avukatlığımı yaptı. Bu olayla bir ilgisi yoktur. Bu olay benim şahsi olayımdır. Ayrıca o Çağrı Ünel’e söyleyin nereye giderse gitsin onu bulup çıkaracağım” dedi.

“SİNAN’I ÖLDÜRTENLERİN DOĞUKAN ÇEP’İ DE ÖLDÜRMESİ YAKINDIR”

Duruşmada açıklamalarda bulunan Ayşe Ateş, "Biz bu davayı gündemde tutmasak Doğukan Çep’i içerde öldürürlerdi. Kimlerle uğraştığının farkında değil. Hayatta kalması için itirafçı olması gerekiyor. Kimse bizi kandırmaya çalışmasın, davamızın arkasındayız, meydan boş değil. Sinan’ı öldürtenlerin, o kravatlı katillerin Doğukan Çep’i de öldürmesi yakındır. Tolgahan Demirbaş’ın ve Doğukan Çep’in can güvenliğini sağlayın. Sinan’ı öldürenler onları da öldürecek çünkü" ifadelerini kullandı.

“SİNAN'I KATLEDEN ÜLKÜ OCAKLARI VE MHP'DİR''

Ayşe Ateş’ten sonra Sinan Ateş'in kardeşi Selma Ateş mahkemede söz aldı.

İzzet Ulvi Yönter, Ahmet Yiğit Yıldırım ve Olcay Kılavuz bu dosyaya girmediği sürece bu davanın süreceğini belirten Selma Ateş, “Sinan’ı katledenler, Ülkü Ocakları ve MHP’dir. Ayağımıza taş değse sorumluları Ömer Şanlı, İzzet Ulvi Yönter, Semih Yalçın, Ahmet Yiğit Yıldırım, Burak Kılıç ve Olcay Kılavuz’dur. Sinan Ateş’in katilinin azmettiricileri bunlardır. Biz bugün buradayız ama belki yarını göremeyiz. Bize bir şey olursa, benim ve ailemin başına bir şey gelirse katillerimiz bu isimlerdir. Hesapları sorulsun” dedi.

Mahkeme, Ankara 34'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen 8 sanığın yargılandığı "kişisel bilgilerinin temini" davasının bu dosyayla birleştirilme talebi ile Doğukan Çep’in Serdar Öktem’in eşi ve annesi ile konuşmalarının olup olmadığının incelenmesi talebini reddetti. Bir sonraki duruşma 8 Ocak 2026’da görülecek.