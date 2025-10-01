Ayşe Barım hakim karşısına çıktı! Ünlü isimler akın etti

Önemli projelerde imzası bulunan ünlü menajer Ayşe Barım, sanatçıları "Gezi Parkı eylemlerine yönlendirdiği" iddiası ile yargılanıyor. 247 gündür cezaevinde bulunan Barım, bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı.

30 YIL HAPİS İSTEMİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Barım hakkında hazırladığı 171 sayfalık iddianamede, 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis isteminde bulundu.

Barım'a “hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” suçlaması yöneltiliyor.

Önceki durumada savunma ve taleplerin ardından mahkeme heyeti, Barım’ın tutukluluğunun devamına karar vermişti.

ÜNLÜ İSİMLER AKIN ETTİ

Duruşma öncesi Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Nejat İşler, Rıza Kocaoğlu, Ceyda Düvenci, Mehmet Günsür ve Şükran Ovalı'nın da aralarında bulunduğu pek çok oyuncu destek için adliyeye geldi.

Cezaevinde T24’ten Cansu Çamlıbel’e konuşan Barım, "Yapımcılardan tekelleşme konusunda açıklama yapmalarını rica ettim, çalmadığım kapı kalmadı; sadece iki kişi açıklama yaptı. Sektör bana sahip çıkmadı, burada bunun da yasını tutuyorum" demişti.

Dizi sektöründeki tekelleşme tartışmasıyla ilgili sadece isim vermeden Fatih Aksoy ve Faruk Turgut’un açıklama yapmıştı.

BARIM VE SANATÇILARIN SAVUNMALARI ALINDI

Savunması istenen Ayşe Barım'ın sesi titrediği görüldü.

Barım konuşmasında şu sözleri kullandı:

“Bu yaşadığım haksız süreç beni korkutuyor. Adaletin varlığına inanmak istiyorum. Ama çaresizim, biraz zorlanıyorum. Tek başına bir hücrede savaşıyorum. Yorgunum da. 30 kilo kaybettim, sunulan somut deliller de kimseyi hasta olduğuma ikna etmiyor. Ben tedaviyi reddetmiyorum, tedavi olmak istiyorum, olmak zorundayım. Ameliyatlarım çok riskli, biraz daha gecikirsem raporlar kalp nakli olmam gerekebileceğini söylüyor.”

Ünlü sanatçılar sırayla savunmalarını verdi.

Nejat İşler:

"Ayşe Barım’ı çok iyi tanırım. Tesadüfen gittim Gezi Parkı’na. Bodrum’da yaşıyordum, iş görüşmesi için İstanbul’a gelmiştim, gelmişken baktım. 20 yılı aşkın süredir beraber çalışıyoruz. Devrimci İşçi Sendikası’na üyeyim normalde Gezi Parkı’nda direkt onların çadırına gittim. Ayşe Barım beni yönlendirmedi. Birinin beni yönlendirmesini kendime hakaret sayarım, Ayşe en fazla beraber yemek yediysek hesabı ödemek için ısrar eder en fazla."

Ceyda Düvenci:

"3 gün Gezi Parkı olaylarına katıldım. Bu olayda asla talimat ya da teklif olmadı Barım’dan. Ayşe Barım’la 23 yıldır çalışıyorum. Yavuz Bingöl beni aradı davet etti, o şekilde gittim. Katıldığımda Barım’ın kendisini orada görmedim."

Begüzar Korel:

"Ayşe Barım hiçbir şekilde Gezi Parkı’na gitmem için beni yönlendirmedi. Ben bireysel olarak eşimle birlikte kendi isteğimle gittim. Kendisini de Gezi Parkı’nda görmedim."

Halit Ergenç:

"Ayşe Barım beni yönlendirmedi. Kendim katıldım ya 3 ya 4 gün gitmişimdir. Oradayken gördüm, karşılaştım ama benden önce mi sonra mı geldi bilmiyorum. 23-24 senedir birlikte çalışıyoruz. İş ilişkisi dışında asla böyle bir yönlendirmesi olmadı."

Mehmet Günsür:

"Gezi Parkı’na 2 veya 3 kere katıldım. Ayşe Barım beni yönlendirmedi. Bir keresinde Ayşe’yi gördüm oradaydı. 20 yıldan fazladır beraber çalışıyoruz. Gezi Parkı’na gitmem veya orada nasıl davranacağıma ilişkin Ayşe Barım beni yönlendirmedi, sosyal medya hesabımdaki paylaşımları kendim yaparım, Ayşe Barım yapmaz."

Rıza Kocaoğlu:

"Olaylara katılmadım, Gezi Parkı’na gittim. Kendi özgür irademle gittim. Ayşe Barım’ı bir kez gördüm. Önce ben gittim, Ayşe Barım’ı orada herkesi gördüğüm gibi gördüm. Sosyal medyada paylaşım yapmak için yönlendirmesi olmadı. Kendi evimden çıktım gittim."