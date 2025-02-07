Ayşe Barım hakkında flaş iddia! 'Oyuncu vermem çünkü MHP'li'

En son Ayşe Barım'ın kardeşi ve arkadaşı delilleri karartma iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

Ayşe Barım'ın 'Gazi' adlı projenin başrol oyuncu konusunda da müdahalede bulunduğu ve "Ben İsmail Güneş'in hiçbir projesine oyuncu vermem çünkü MHP'li' diyerek oyuncu Fatih Artman'ın rol başrolü oynamasına izin vermediği iddia edildi.

KURULUŞ OSMAN DEĞİL 'GAZİ' PROJESİ ÇIKTI

Diğer yandan soruşturma kapsamında ATV’de yayınlanan "Kuruluş Osman" dizisinin senaristi ve yapımcısı Mehmet Bozdağ bugün savcılığa giderek tanık olarak ifade verdi. Ancak konunun "Kuruluş Osman" dizisi değil proje aşamasında kalan “Gazi” isimli film olduğu öğrenildi.

Soruşturma kapsamında ifade verenlerden olan yönetmen İsmail Güneş’in üstlendiği “Gazi” için Behzat Ç.’deki performansıyla ünlenen Fatih Artman’ın oynayacağı konusunda anlaşılsa da araya Fatih Artman’ın kayıtlı olduğu ajansın sahibi Ayşe Barım’ın girerek engel olduğu iddia edildi.

İddialar ile ilgili Bu kapsamda Günaydın'dan Tuba Kalçık'a onuşan İsmail Güneş konuyla ilgili şunları söylemişti:

“Ayşe Barım 'Ben İsmail Güneş'in hiçbir projesine oyuncu vermem çünkü MHP'li' demiş. Yapımcı da çok şaşırmıştı. Biz sonrasında o projeyi askıya aldık. Ayşe Barım yüzünden ikinci defa projem sekteye uğradı.”