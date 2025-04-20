Ayşe Barım için isyan etti! Sosyal medyadan tepkiler çığ gibi büyüdü

ID Danışmanlık Limited Şirketi’nin kurucusu ve ortağı olan menajer Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturma gündeme bomba gibi düşmüştü. Pek çok ünlü ismin Gezi parkı olaylarına katıldığına dair iddialar sebebiyle re'sen soruşturma açılmıştı.

GÖZALTINA ALINIP TUTUKLANDI

Ayşe Barım "Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlamasıyla gözaltına alınıp tutuklandı. Barım’ın geçtiğimiz günlerde rahatsızlaşarak hastaneye kaldırıldığı ileri sürüldü.

ADALET BAKANI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Candaş Tolga Işık ise Adalet Bakanı ile yaptığı görüşmeyi aktararak "Ayşe Barım'ın anevrizma geçirdiği, hasteneye kaldırıldığı haberleri doğru değil. Akşamüzeri avukatı ve aynı zamanda kardeşi ile görüşmesi sırasında bir haber alıyor ve buna çok üzülerek tansiyonun yükseldiğini söylüyor. Özel bir haber deyip kimseyle paylaşmak istemiyor. Bu esnada tansiyonu ölçülüyor, normal çıkıyor. Cezaevi personeli yine de ileri tetkikler için ambulans çağırmayı, hastaneye sevki öneriyor. Gerek yok deyip, odasında dinlenmek istediğini söylüyor" ifadelerini kullandı.

SERENAY SARIKAYA SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Serenay Sarıkaya menajeri ve arkadaşı için "Korktuğumuz oldu ve Ayşe hastaneye kaldırıldı. İnanmak istemiyorum. Lütfen derhal Ayşe Barım serbest bırakılsın. 90 gündür sebepsiz yere cezaevinde. Çok ciddi sağlık sorunları olan bu kadın yapılan zulüm artık bir son bulsun" dedi.

PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKTİ

Sarıkaya'nın gündeme dair sessiz kalmasından sonra bu ifadeleri Ayşe Barım için kullanması tepki çekti. Sarıkaya'ya tutuklu öğrenciler ve kısa süre önce hastalığı sebebiyle ev hapsi alan Mahir Polat hatırlatılarak "Sadece biricik dostunuza mı çıkıyor sesiniz?" tepkileri yağdı.