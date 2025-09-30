Ayşe Barım ikinci kez hakim karşısına çıkacak! Tanıklık edecek ünlü isimlerin listesi ortaya çıktı

Menajer Ayşe Barım, yarın ikinci kez hakim karşısına çıkacak.12 yıl önceki Gezi Parkı eylemlerine sanatçıları yönlendirerek "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme" suçlamasıyla tutuklanan ve 247 tutuklu bulunan Barım, yarın ikinci kez hakim karşısına çıkacak.

Ayşe Barım'a tutukluluğunun devamına karar verilen ilk duruşmada sanatçılar adliyeye akın etmişti.

ÜNLÜ İSİMLER YARIN TANIKLIK EDECEK

Mahkeme heyeti, tanıklar Enver Aysever, Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Mehmet Günsür, Dolunay Soysert, Nejat İşler, Nehir Erdoğan, Rıza Kocaoğlu, Hümeyra Adak, Selma Ergeç, Şükran Ovalı ve Zafer Algöz’ün ise zorla getirilmesine karar vermişti. Ünlü isimler yarın Barım davasında tanıklık edecek.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı 171 sayfalık iddianamede, Ayşe Barım'ın 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapsi isteniyor.

