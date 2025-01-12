Ayşe Barım olayı büyürken! Ezgi Mola'nın sırıtarak yaptığı paylaşım tepki çekti

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Ayşe Barım olayı büyürken! Ezgi Mola'nın sırıtarak yaptığı paylaşım tepki çekti

ID İletişim’in ortaklarından Ayşe Barım hakkındaki iddialar sürerken bazı oyuncular sektörde yaşadıkları zorlukları anlatarak sosyal medya platformlarında tepki göstermişlerdi. Bu süreçte menajerliğini Ayşe Barım’ın yaptığı Ezgi Mola karavandan yaptığı paylaşım ile tepkilerin odağı oldu.

Sektördeki tekelleşme konuşulurken Pelin Karahan, Deniz Işın, Nihal Yalçın gibi isimler dizi sektöründeki bu tekelleşmeye tepki gösterdi.

Ünlü oyuncu Deniz Işın'ın "Kadın dayanışması istediğiniz kadın yüzünden kaç tane kadın oyuncunun hakkına girildiğini düşündünüz mü hiç? Kendisi bizzat işlerime engel olmaya kalktı" sözleri çok konuşulmuştu.

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Bu süreçte Ayşe Barım'ın menajerliğini yaptığı Ezgi Mola karavandan bir paylaşımda bulundu.

Set karavanından paylaşım yapan Ezgi Mola "Oh oh dökün taşlarınızı!" notuyla tepki çekti.

EZGİ MOLA’NIN PAYLAŞIMINA TEPKİ YAĞDI

Ezgi Mola’nın paylaşımı..

Valla diyecek söz bulamıyorum..

Ortada büyük bir olay var, ne yazmış..

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Milet işimden oldum diyor. Mağdur olduklarını yazıyor. Kadın oyuncular neler yazıyor. Ezgi Mola sırıtarak karavandan oh oh dökün taşlarınızı diyor, paylaşım yapıyor.

Bir başka kullanıcı ise, Senelerce iş bulamadım, önüm kesildi diyen insanlara karavandan dökün içinizi yazısıyla resim atması.

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