Ayşe Barım olayı çığ gibi büyüyor! MASAK devreye girdi... İfade verecek isimler belli oldu

Rekabet Kurumu, 21 menajerlik şirketi ve kast ajansı hakkında yapılan şikayetler ve ihbarlar üzerine geniş çaplı inceleme başlatmıştı. Bu incelemenin ardından birçok oyuncu, yaşadıkları zorlukları sosyal medya platformlarından dile getirmişlerdi. Serenay Sarıkaya'nın adı da reklam aşkı iddialarıyla gündeme gelmişti. İddiaya göre, Sarıkaya ve Demir'in birlikteliği gerçek değil ve bu ilişki için bir iş insanı tarafından Ayşe Barım aracılığıyla ikiliye 5 milyon dolar verilmiş.

İKİLİ SAVCILIĞA GİDİP İFADE VERECEK

Sabah Gazetesi’nin haberine göre, Söz konusu iddiaların üzerine savcılık, harekete geçip geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Mert Demir ve Serenay Sarıkaya'nın banka hesapları ve telefon kayıtları kara para aklama ve vergi kaçırma şüphesiyle incelenecek. İkili, yakın zamanda savcılığa gidip ifade verecek.

AYŞE BARIM HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Rekabet Kurumu'nun incelemesinden sonra şikayetlerin odağında olan ID Danışmanlık Şirketi'nin sahibi Ayşe Barım hakkında resen soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MASAK ve İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne yazı yazarak Barım hakkında tekelleşme ve haksız kazançla ilgili inceleme başlattı.

“MESLEK DEĞİŞTİRMEK ZORUNDA KALDIK"

Rekabet Kurumu'nun soruşturmasıyla sanat dünyasında büyük yankı uyandı. Menajer mağdurları, sektörde yaşanan olumsuzlukları ifşa etmeye başladı. Ünlü oyuncular, tekelleşme ve zorbalık iddialarını sosyal medyada dile getirdi.

Oyuncular arasında isyan büyüyor. "Ekmek Ayşe Barım'ın ağzında"

Oyuncular Sendikası:

"Sektörümüzü yıpratan ve çok yönlü olan bu sorun üzerine kalıcı bir çözüm bulabilmek için örgütlenmenin ve dayanışmanın önemini vurgulamak isteriz. Hak savunuculuğunun zayıfladığı her yerde tekelleşme kaçınılmazdır."

Dilşad Şimşek: "Bekledik, tükendik, ülke değiştirdik, meslek değiştirdik. Anlatılacak, yapılacak çok şey var."

'Tekelleşme' iddiası ortalığı yıktı geçti, ünlüler ayaklandı

Sevil Uyar: "Yıllar önce Ayşe Barım'a başvurmuştum. Kendi oyuncuları yüzünden beni kabul etmedi. Bu yüzden piyasadan kopup psikolojim bozuldu. Bu kişiler yüzünden yıllarımız çalındı. Allah'ın adaleti büyüktür."

Onur Tuna: "Emekçilerin hakkı, mazlumun ahı gibidir. Mesleği bir vitrine çevirmek ayıptır."

Murat Danacı: "Tüm bunlara yıllarca maruz kalmadık mı? Hala kalıyoruz ve kalmaya devam edeceğiz."

Başsavcılık harekete geçti! Serenay Sarıkaya'nın menajeri Ayşe Barım’a resen soruşturma başlatıldı