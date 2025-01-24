'Ayşe Barım' soruşturmasında flaş gelişme: Halit Ergenç ve Dolunay Soysert ifadeye çağrıldı!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
'Ayşe Barım' soruşturmasında flaş gelişme: Halit Ergenç ve Dolunay Soysert ifadeye çağrıldı!

ID İletişim Sahibi Ayşe Barım'ın 'Gezi'den gözaltına alınmasının sonrasında oyuncu Dolunay Soysert ve Halit Ergenç ifadeye çağrıldı.

Menajer, Ayşe Barım, "Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlamasıyla sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı. Ayşe Barım'ın 'Gezi'den gözaltına alınmasının sonrasında oyuncu Dolunay Soysert ve Halit Ergenç ifadeye çağrıldı.

ID Danışmanlık Limited Şirketi'nin kurucusu ve ortağı menajer Ayşe Barım hakkında, Gezi Parkı olaylarına katıldığına dair medyada çıkan iddialar nedeniyle resen bir soruşturma başlatıldı.Barım, "Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlamasıyla gözaltına alındı. Ayrıca, Barım'ın evi ve iş yeri arandı.

Ayşe Barım'ın 'Gezi'den gözaltına alınmasının sonrasında oyuncu Dolunay Soysert ve Halit Ergenç ifadeye çağrıldığı açıklandı.

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