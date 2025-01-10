Ayşe Barım ve Serenay Sarıkaya iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü! Ünlü menajer sessizliğini bozdu

TV100'nin yazarı Fuat Uğur, Rekabet Kurumu'nun bazı yapım şirketleri ve ajanslara, "Kartelleşme ve piyasadaki hakimiyetlerini kötüye kullanma" suçlamalarıyla baskın düzenleyeceğini kaleme almıştı. Aynı yazıda, bir kadın menajerin, kadın oyuncusunu "Ünlü bir eşcinsel şarkıcı ile sevgiliymiş gibi göstererek, şarkıcının iş adamı sevgilisinden 5 milyon dolar aldığını" iddia etmişti.

Sosyal medyada dolaşan bilgilere göre, bu kadın menajerin ID İletişim'in kurucu ortağı Ayşe Barım olduğu, oyuncunun da Serenay Sarıkaya olduğu ileri sürülmüştü.

REKABET KURULU 21 ŞİRKETE SORUŞTURMA AÇTI

Bunun üzerine Rekabet Kurulu, kast ajanslarının 'Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğini araştırdı ve 21 şirkete, aralarında ID İletişim'in de bulunduğu, soruşturma açtı.

ID İLETİŞİM'DEN YALANLAMA

ID İletişim, sosyal medyada yayılan iddiaları yalanladı. Şirketin açıklaması şu şekilde:

"Şirketimiz 2002 yılından bu yana Türkiye'nin en sevilen ve takdir edilen oyuncularına menajerlik hizmeti sunmakta olup, Türkiye'deki menajerlik mesleğini dünya standartlarında uygulayan, alanında öncü bir şirkettir. Son iki gündür şirketimizin kurucu ortağı Ayşe Barım ve uzun süredir birlikte çalıştığımız oyuncumuz Serenay Sarıkaya, gerçek dışı ve ahlak dışı iddialarla ilişkilendirilmiştir. Bu iftiraları yayanlar hakkında yargı yoluna başvurduğumuzu kamuoyuna duyuruyoruz."

Serenay Sarıkaya da bu açıklamayı kendi sosyal medya hesabından paylaştı.

OYUNCULARDAN TEPKİ YAĞDI

ID İletişim'in açıklamasının ardından, Ayşe Barım'ın menajerliğini üstlendiği oyunculardan tepkiler geldi.

Hazal Kaya, "Böyle dayanaksız, mesnetsiz, kanıtsız 'öyle duyduk, zaten biliyorduk' gibi zırvalamalarla kimseye iftira atamazsınız" diyerek sert eleştirilerde bulundu.

Ardından Ezgi Mola, Şükran Ovalı, Mert Yazıcıoğlu, Bergüzar Korel, Aslıhan Gürbüz, Halit Özgür Sarı, Bige Önal, Sinem Kobal gibi isimler ID İletişim'in açıklamasını paylaşarak Serenay Sarıkaya'ya destek verdi.

FARAH ZEYNEP ABDULLAH DA TEPKİ GÖSTERDİ

Farah Zeynep Abdullah ise sosyal medyada çıkan haberlere "Kadın dayanışması ha. Büyün kadınlar eşittir ama bazıları diğerlerinden daha eşittir arkadaşlar. Şaka maka hönkürtmeyin" dedi.

kadın dayanışması ha

bütün kadınlar eşittir ama bazıları diğerlerinden daha eşittir arkadaşlar

şaka maka

hönkürtmeyin — fafazey (@fzaofficial) January 8, 2025

ÜNLÜ MENAJERDEN AÇIKLAMA GECİKMEDİ: GERÇEK DIŞI İFTİRALAR SÖZ KONUSU

Bu iddialar sosyal medyayı adeta ayağa kaldırırken ünlü menajer Ayşe Barım bir davette ortaya çıktı. Ayşe Barım konuya dair yaptığı açıklamada hedef gösterildiğini belirterek, "Gerçek dışı iftiralar söz konusu. Hukuksal bir sürece gireceğiz" dedi.