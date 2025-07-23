Ayşe Barım'ın avukatları mahkeme başvurdu

Gezi Parkı davası kapsamında tutuklu bulunan menajer Ayşe Barım’ın avukatları 15 gündür Adli Tıp Kurumu’ndan rapor çıkmaması üzerine mahkemeye başvurdu.

“Gezi Parkı protestolarının planlayıcılarından biri olmak” gerekçesiyle "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etmekle" suçlanan ve 5 aydan uzun süredir cezaevinde tutuklu bulunan oyuncu menajeri ve ID iletişim'in kurucusu Ayşe Barım 7 Temmuz'da ilk kez hâkim karşısına çıktı. Barım'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Davaya 1 Ekim'de devam edilecek. Öte yandan Barım'ın avukatları, müvekkillerinin cezaevinde kalmasının hayatını ciddi şekilde tehlikeye attığı gerekçesiyle tahliye talebinde bulunmuştu. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi tarafından hazırlanan kapsamlı sağlık raporu, Barım'ın hem kalp hem de beyin sağlığı açısından yüksek ölüm riski taşıdığını belgelenmişti.

Gazeteci Ersin Eroğlu'nun aktardığına göre, Ayşe Barım 8 Temmuz’da cezaevinde kalıp kalamayacağıyla ilgili durumunun tespiti için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmişti. Adli Tıp Kurumu henüz bir rapor düzenlemedi. Avukat Deniz Ketenci, Barım hakkında 15 gündür Adli Tıp Kurumu’ndan rapor çıkmaması üzerine mahkemeye başvurdu.