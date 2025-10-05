Ayşe Barım'ın kardeşi feryat etti

Tahliye edildikten 1 gün sonra hakkında yeniden tutuklama kararı verilen Ayşe Barım'ın kız kardeşi, ablasının üç ay önceki sonuçlara göre kötü bir tablo olduğunu söyledi.

'Hükümeti yıkmaya teşebbüs' suçlamasıyla tekrar tutuklanma talebi istenen ID İletişim'in kurucu ortağı Ayşe Barım'ın sağlık durumuyla ilgili kardeşinden açıklama geldi.

Barım'ın kız kardeşinin açıklamalarını hukukçu Tuba Torun, Sözcü TV'de "Gülşah İnce ile Türkiye'nin Sözü" programında aktardı.

Torun'un aktardığı ifadelerde şöyle dedi:

"Çok üzgün ve çaresiz durumdayız. Özellikle 3 ay öncesine göre çok kötü bir tablo var. Şu anda müşahade altında, tetkikleri yapılıyor. Ancak duruma göre tekrar cezaevine gönderilecek"

Ayşe Barım'ın kız kardeşini mesajının devamı şöyle "Annemiz çok yaşlı, ablamın yeniden tutuklandığını duyunca az kalsın felç geçiriyordu. Bu tutuklama bizi ailece bitirdi. Lütfen çaresizliğimizi dile getirin. Yargı önünde boynumuz kıldan ince. Yeter ki hastaneden cezaevine almasınlar." konuştu.

