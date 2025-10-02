Ayşe Barım’ın tahliyesine itiraz edildi: Dün cezaevinden çıkmıştı

"Gezi Parkı protestolarının planlayıcılarından biri olmak” gerekçesiyle "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etmekle" suçlanan ve 8 aydan uzun süredir cezaevinde tutuklu bulunan oyuncu menajeri Ayşe Barım, dün ikinci kez hâkim karşısına çıktı. Aralarında Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Mehmet Günsür, Rıza Kocaoğlu'nun da bulunduğu çok sayıda ünlü isim tanık olarak dinlendi.

Duruşmada beyanlarda bulunan ihbarcı Sedat Gül, "Gezi olaylarına katılmadım. Olayı sosyal medyadan duyunca ihbar etme sorumluluğu hissettim. Kendisini tanımıyorum" dedi. Tanık olarak dinlenen ünlüler; Barım'ın Gezi Park'ına gitme konusunda yönlendirmesi olmadığını, sosyal medya paylaşımlarını kendilerinin yaptığını ifade etti.

Duruşmada gözyaşları içinde savunma yapan Barım, "Artık ben tutuksuz yargılanmak istiyorum. Bu temel hakkı bana vermenizi istiyorum. Bir an önce sağlığıma kavuşmam için tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Avukat beyanlarının ardından savcı, Barım'ın tutukluluk hâlinin devamını talep etti. Tutukluluğunun 248. gününde Ayşe Barım'ın yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol ve ev hapsiyle tahliyesine karar verildi.

TAHLİYEYE İTİRAZ EDİLDİ

Gezi Parkı davasında yargılanan Barım, dün akşam saatlerinde Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'nden tahliye edilirken, bugün soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yeni bir adım geldi. Savcılık, dün tahliye edilen menajer Ayşe Barım’ın tahliyesine itiraz etti.