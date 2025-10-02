Ayşe Barım'ın tahliyesine itiraz reddedildi

Gezi Parkı olaylarına ilişkin yargılandığı davada menajer Ayşe Barım'ın tahliye edilmesine duruşma savcısının yaptığı itiraz reddedildi.

