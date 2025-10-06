Ayşe Kulin CHP'ye katıldı

Kaynak: ANKA
Ayşe Kulin CHP'ye katıldı

Gazeteci ve yazar Ayşe Kulin CHP'ye katıldı. akamında kabul etti. Kulin’in parti rozetini CHP lideri Özel, taktı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gazeteci ve yazar Ayşe Kulin’i partisinin genel merkezindeki makamında kabul etti.

CHP'ye üye olan Kulin’e kendi rozetini takan ve üyelik formunu imzalayan CHP lideri Özel’e, önceki SHP Genel Başkanlarından Murat Karayalçın ile Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka eşlik etti.

1kapak-008.jpg

AYŞE KULİN KİMDİR?

Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden Ayşe Kulin, 26 Ağustos 1941’de İstanbul’da doğdu.

Ortaöğrenimini Arnavutköy Amerikan Kız Koleji Edebiyat Bölümü’nde tamamladı, Ardından 1962–1964 arasında London School of Economics’te sosyoloji eğitimi aldı.

1980’lerden itibaren gazetecilik ve görsel-işitsel alanda çalıştı; senaryo, yapım ve sanat yönetimi görevleri üstlendi. 1984’te “Güneşe Dön Yüzünü” adlı öykü kitabını yayımladı; bu kitaptaki “Gülizar” öyküsünden uyarlanan “Kırık Bebek” filmiyle Kültür Bakanlığı Senaryo Ödülü’nü kazandı.

Kulin, 1997’de yayımladığı “Adı: Aylin” romanıyla edebiyat dünyasında geniş yankı uyandırdı. Gerçek bir hayat hikâyesine dayanan eser, yazarın tanınırlığını artırdı.

Ardından gelen “Sevdalinka”, “Füreya”, “Köprü”, “Veda” ve “Nefes Nefese” gibi romanlarla Türkiye’nin yakın tarihine, kadınların toplum içindeki yerine ve değişen sosyal yapıya odaklandı.

Eserleri birçok dile çevrilen Ayşe Kulin, kitap satışlarıyla Türkiye’nin en çok okunan yazarları arasında yer aldı. Romanlarının bazıları televizyon dizilerine ve sinema filmlerine uyarlandı.

