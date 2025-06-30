Ayşe sessizliğini bozdu: Beyza ile aralarındaki gerilim ortaya çıktı

Masterchef Türkiye'nin 2024 yılında Ayşe'nin yarışmadaki en yakın arkadaşı Beyza Huri Aydın ile arasının neden açıldığını ilk kez anlattı.

Yarışmaya yayladan başvuru yaparak jürilerin dikkatini çeken Ayşe Ekiz, yarışma boyunca sık sık gündeme gelmiş, elendikten sonra gündem olmaya devam etmişti. Öte yandan Ayşe’nin MasterChef’in finaline neden katılmadığı ise merak edilmişti. Ayşe ise, "Çok hastaydım. Annemle babam da bu halde gidemezsin dediler yoksa öyle bir durum yok. Yani evet genel olarak zaten hal hatır sorduğum oradan birkaç kişi var. Kimseyle de kavga etmedim hiç" ifadelerini kullanarak açıklamada bulunmuştu.

"YAPTIĞI ÇOK AYIP"

Yarışmadaki yakın arkadaşı Beyza ile arasının neden küs olduğunu anlatan Ayşe, yaptığı çok ayıp dedi, yaşananları anlattı. Battal Kaan Özdemir'in Youtube programına konuk olan Ayşe, Beyza ile küslüğüne dair şunları söyledi:

"Ben Beyza'yı çok seviyordum çok da yakın arkadaştık yani önceden, küslüğüm yoktu küs de değildim, sorunum olmadı asla. Beril'in telefonunda bir arıza vardı. Instagram ile alakalı bir arıza. Ben de Instagram'dan hiç anlamam. Yeni açmıştım o dönem ve bilmediğim için birilerine soruyordum sürekli. Sürekli Beyza'dan yardım alıyordum. Sonra Beril arkadaşlar Instagram'dan anlayanınız var mı diye sordu. Beyza da gülerek Ayşe çok güzel anlar dedi. Yani dalga geçti benimle. O yüzden bir kırıldım bir daha da düzen tutmadı yani bu."

Ayşe devamında "Ya yani çok ayıp yaptığı. Çok ağırıma gitti, ağladım sonra" dedi.