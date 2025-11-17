Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede Cemil Koç hakkında 'Kadına Karşı Tasarlayarak ve Canavarca Hisle Eziyet Çektirerek Öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma', 'Şantaj' suçlarından ise 4 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

NE OLMUŞTU?

13 Temmuz'da yol kenarında bir valizde cesedi bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturmada dört polis daha tutuklanmıştı.

Polislerle birlikte bir site güvenliğinin de tutuklandığı kaydedilmişti.

Soruşturma kapsamında zanlı eski polis memuru C.K. ile birlikte 7 kişi tutuklu durumda bulunuyordu.

C.K. "tasarlayarak öldürme", diğer altı zanlıysa "tasarlayarak öldürmeye yardım" suçlamasıyla cezaevinde tutulmuştu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç 23 Temmuz'da yaptığı açıklamada bir kişinin firari olduğunu söyledi.

Ayşe Tokyaz soruşturmasında İçişleri Bakanlığı bir mülkiye müfettişi ve bir polis müfettişinin görevlendirildiğini duyurmuştu.

25 Temmuz'da tutuklamaya sevkedilen dört polisin, müfettişlerin soruşturması sonrası gözaltına alındığı belirtilmişti.