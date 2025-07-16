Ayşe Tokyaz'ı vahşice öldüren katil hakkında flaş gelişme

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Ayşe Tokyaz'ı vahşice öldüren katil hakkında flaş gelişme

Üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz’ı öldüren eski polis memuru Cemil Koç ve beraberindeki 6 kişi tutuklandı.

İstanbul'da üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ı vahşice öldüren eski polis memuru Cemil Koç ve beraberindeki 6 kişi çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Cemil Koç, 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz'ı Küçükçekmece'de öldürüdükten sonra beraberindekilerle birlikte genç kadının cansız bedenini bir bavula koyup, 500 bin lira karşılığında tuttukları kişiler yardımıyla başka bir araca yükleyip yol kenarındaki yeşillik alana bıraktıkları belirlenmişti.

AYŞE TOKYAZ'IN KATİLİ TUTUKLANDI

Olayle ilgili başlatılan soruşturma sonucunda Koç ile birlikte 6 kişi gözaltına alınmıştı. Sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında savcılık tutuklama talep etti.

Eski polis memuru Cemil Koç, 'tasarlayarak öldürmek' suçundan, diğer 6 6 şüpheli ise 'tasarlayarak öldürmeye yardım etmek' suçundan sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

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