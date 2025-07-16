Ayşe Tokyaz’ı vahşice öldürmüştü... Kan donduran cinayette yeni görüntüler ortaya çıktı! Tatile gider gibi valizdeki cesedi taksiye taşımış…

İstanbul’da Ayşe Tokyaz'ın cansız bedeni parçalara ayrılıp valizle yol kenarına atan eski sevgilisi Cemil Koç’un kan donduran görüntüleri ortaya çıktı. Cesetten kurtulmak için bir taksi şoförüne 500 bin lira teklif eden Koç’un, taksinin içerisine valizdeki cesedi koyduğu anın görüntüleri ise kameraya yansıdı.

22 yaşında Ayşe Tokyaz'ın son görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Eyüpsultan'da önceki gün yol kenarında valiz içerisinde bir ceset bulunmuştu. Cesedin 22 yaşındaki hemşirelik bölümü öğrencisi Ayşe Tokyaz'a ait olduğu belirlenmişti.

7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Tokyaz'ın ikiz kardeşinin ekiplere ihbarının ardından inayetle ilgili Tokyaz'ın eski sevgilisi Cemil Koç ve 7 kişi gözaltına alınmıştı. Koç'un uzun süredir genç kızı tehdit ise ortaya çıkmıştı.

VALİZDEKİ CESEDİ BÖYLE TAŞIMIŞ

Ayrıca kan donduran cinayetin yeni detayları da ortaya çıkıyor. HaberTürk'ün edindiği bilgilere göre; Cemil Koç ve yanındakilerin Ayşe'nin cesedini valizle taşıdığı anlar kameralara anbean yansıdı.

Koç'un cesetten kurtulmak için bir taksi şoförüne 500 bin lira teklif ettiği iddia edilirken, evini temizletip kırmızıya boyattığı ise tespit edilmişti.