Ayşe Tokyaz’ın katil zanlısının kan donduran ifadesi ortaya çıktı: Ölen eski sevgilisi için de ifade verecek

İstanbul Küçükçekmece'de öldürüldükten sonra Eyüpsultan'da yol kenarında valizin içinde cesedi bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz (22) cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 7 kişi Küçükçekmece Adliyesi’ne sevk edildi. Cemil Koç, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce ‘Tasarlayarak öldürmek', suçundan diğer 6 zanlı ise ‘Tasarlayarak öldürmeye yardım etmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cemil Koç'un savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı.

'MERDİVENDEN DÜŞTÜ KAFASINI ÇARPTI'

Ayşe Tokyaz’ı öldüren Cemil Koç'un savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Koç ifadesinde, "Ayşe, uyuşturucunun etkisiyle dubleks evimin merdiveninden düştü ve kafasını çarptı. Ayşe’nin hareketsiz bir şekilde yerde yattığını görünce öldüğünü anladım. Paniğe kapıldım, yardım için arkadaşlarımı aradım. Daha sonra arkadaşım geldi ve onu sitenin çevresinde bir yerden alarak, beraber eve geldik. Maktulü valize kendim koydum" dedi.

'TÜM KAMERALARIN FİŞİNİ ÇEKTİK'

Koç ifadesinin devamında, "Valizi arabaya taşıdıktan sonra, arkadaşımın ortaklığındaki petrole gittik. Gittiğimizde görüntülerimizin emniyete ulaşmaması için tüm kameraların fişlerini çektik. Arkadaşımın beni oyaladığını, cesedi ortadan kaldırmaya yardım etmeyeceğini düşündüm. Arkadaşım yarı yolda beni sattı ve yanımdan ayrıldı. Ben de ne yapacağıma karar vermek için meyhaneye gittim. Aradan bir süre geçtikten sonra, Necmettin isminde taksiciyle iletişime geçtim. Necmettin'e, aracımda valiz olduğunu, içine bakılmaması gerektiğini söyledim ve 500 bin lira karşılığında valizin ortadan kaldırılması için işbirliği teklifinde bulundum. Taksici de, bu işi yapması için adam bulacağını, daha sonrasında ise 3 kişi bulduğunu belirtti. 3 kişiye 100'er bin lira ödeme için anlaştım" dedi.

'VALİZDE CESET OLDUĞUNU BİLMİYORDUM'

Taksici Necmettin E.'nin ise savcılıktaki ifadesinde, “Ben valizin içinde ceset olduğunu bilmiyordum. Sordum içinde ne var diye ama bana 'Önemli birşey değil karıştırma' dediler. Eğer valizin içinde ceset olduğunu bilseydim asla kabul etmezdim" dediği öğrenildi.

2 YIL ÖNCE ÖLEN ESKİ SEVGİLİSİ İÇİN DE İFADE VERECEK

Öte yandan Koç’un, 2 yıl önce Diyarbakır’da şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Türkmenistan uyruklu Ece Gül Övezova’nın ölümüne ilişkin de ifade vereceği bildirildi. Övezova’nın 2023 yılında oturduğu apartmanın 6.kattından aşağı düştüğü, Koç’un bu olayla ilgili sorgulandığı ve delil yetersizliği nedeniyle serbest bırakıldığı öğrenilmişti.