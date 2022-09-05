Ayşe Tükrükçü ve Alper Uruş'a ''Altın Kalem Ödülü''

Ayşe Tükrükçü, "Yaşayan roman kahramanı", onun hayatını ve mücadelesini kaleme alıp kitaplaştıran Alper Uruş ise "roman" dalında ödüle layık görüldü

Book Culture Art Time's tarafından, popülist kültürün dışında gözden kaçan değerli kalemleri taçlandırmak ve onları edebiyatseverlerle buluşturmak amacıyla düzenlenen "Altın Kalem Ödülleri", dün gece İstanbul'da sahiplerine sunuldu.

Kültür, sanat ve medya dünyasından önemli isimlerin katıldığı, Beykoz'daki Mihrabat Korusu'nda gerçekleşen törenin açılış konuşmasını yapan organizasyonun komite başkanı Yazar Serra Erdoğan, kitap okuma alışkanlığı olmayan bir topluma bu alışkanlığı kazandırmak için atılmış bir adım olduğunu belirtti.

Erdoğan, "Popülist kültürün edebiyata yerleşmesi, maalesef ülkemizde olumsuz bir gerçek. Maddesel kaygılar nedeniyle kartelleşmiş yayın sistemi 'eser ne olursa olsun önce isim' ilkesiyle hareket ettiğinden, onca gerçek edebiyat eseri hak ettiği değeri bulamamakta ve okuyucusuyla buluşamamakta. Altın Kalem Ödülleri etkinliğimizde, başarılı eserler ortaya koyan yazarlarımızı ağırlayıp onları onore ediyoruz" dedi.

Edebiyatımıza katkı sağlayan isimlerin ödül aldığı törende eski bir hayat kadını olan ve bugün evsizlerle, ötekileştirilenlere Hayata Sarıl Lokantası'yla hizmet veren Ayşe Tükrükçü'ye, "Yaşayan roman kahramanı" dalında; Tükrükçü'nün hayatını ve yaşadığı zorlukları, "Ayşe" ismiyle kitaplaştıran gazeteci Alper Uruş'a "roman" dalında ödül verildi.

Törenin ardından Ayşe Tükrükçü, "Her gün, evsiz, ötekileştirilen 60 kişiyi, Hayata Sarıl Lokantası'nda ağırlıyoruz. Bize destek veren herkese ve gönüllülerimize teşekkür ediyorum. Sizden çok daha zor durumda olan insanlar olduğunu ve onlara sahip çıkmamız, destek olmamız gerektiğini lütfen unutmayın" dedi.

Alper Uruş ise şunları söyledi: "Biz Ayşe ile 2007 yılında tanıştık ve 2008'de kitabımızı tamamladık. Ülkemizin her kadını azimli ve güçlüdür; ancak Ayşe, azmin, kararlılığın ve cesaretin sembolü, vücut bulmuş halidir. İyi ki 15 yıl önce bu dostluk kuruldu ve Ayşe, zifiri karanlık bir hayattan, aydınlık bir yaşama geçişi Türkiye'ye gösterdi. Beni ödüle değer gören edebiyatımızın emekçilerine teşekkür ederim."