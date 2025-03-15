Ayşecan Tatari ile Edip Tepeli 8 yıllık evliliğin bittiğini böyle duyurdu

Yayınlandığı zamanların en popüler dizisi olan Çocuklar Duymasın ile ismini duyuran Ayşecan Tatari ile Edip Tepeli 2017 yılında New York’ta evlenmişlerdi.

2020 yılında kızları Müjgan’ı kucaklarına almışlardı.

Ayşecan Tatari ile Edip Tepeli, ayrılık haberleriyle gündeme geldi. Ünlü isimlerden ilk hamle Tatari’den geldi.

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Önceki gün 36 yaşını kutlayan Ayşecan Tatari, üçünün birlikte olan fotoğrafı paylaşarak altına şu notu düştü ve ayrılık haberlerini doğruladı.

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"Aile olmak baki, sevgililik ise bitebiliyor. Müjgan'a da dediğim gibi, neden bilmiyorum ama oluyor bazen işte. Bazı şeyler değişiyor ama esas önemli bazı diğer şeyler ise sonsuz. Ve geriye kalan her şey de lezzetli; anne-baba olmak, ortak olmak, arkadaş olmak, aile olmak. İyi ki doğdum. İyi ki aileyiz"

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SOYADINI SİLDİ

Ayşecan Tatari’nin sosyal medya hesabı Instagram’dan ‘Tepeli’ soyadını çıkarması da dikkatlerden kaçmadı.