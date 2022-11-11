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Aysel Özgan dünya şampiyonu oldu

Milli sporcu Aysel Özgan, Birleşik Arap Emirlikleri'nde devam eden Para Atıcılık Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 19:55
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Aysel Azgan altın madalya kazandı

Aysel Özgan dünya şampiyonu oldu
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Milli para atıcı Aysel Özgan dünya şampiyonu oldu.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, El Ayn kentinde düzenlenen organizasyonda P2 Kadınlar 10 Metre Tabanca SH1 kategorisinde yarışlar yapıldı.

Milli para atıcı Aysel Özgan, 233.1 puanla altın madalya kazandı.

Ayrıca milli para atıcı Ayşegül Pehlivanlar organizasyonu beşinci sırada tamamladı.

Para atıcılık sporcuları toplam madalya sayısını ikiye yükseltti.

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