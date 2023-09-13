Aysel adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Aysel isminin anlamını araştırıyor. Peki, Aysel ne demek? Aysel isminin anlamı nedir?
AYSEL NE DEMEK?
Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Aysel ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:
- Bol ışık saçan, ay.
- Ayın en parlak zamanında doğan.
AYSEL İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?
Aysel ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Aysel adını koymak caizdir.