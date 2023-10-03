Ayşenur Arslan serbest bırakıldı

Bombalı saldırıya ilişkin ifadeleri sonrası hakkında soruşturma açılan gazeteci Ayşenur Arslan ifade vermesi için gözaltına alındı. Çağlayan Adliyesi'ne getirilen Ayşenur Arslan'ın ifadesi tamamlandı ve serbest bırakıldı.

Ayşenur Arslan serbest bırakıldı

Gazeteci Ayşenur Arslan hakkında, Ankara'da gerçekleşen terör saldırısını değerlendirdikleri canlı yayındaki konuşmasının bir bölümü nedeniyle soruşturma başlatılmıştı.

Arslan ifadesinin alınması için gözaltına alınmıştı.

Ayşenur Arslan'ın Çağlayan Adliyesi'ne götürüldü. Arslan, savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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NE OLMUŞTU?

Halk TV’de yayımlanan Medya Mahallesi programının sunucusu Ayşenur Arslan hakkında, Ankara’daki terör saldırısını değerlendirdikleri yayında söyledikleri nedeniyle RTÜK ve savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Halk TV, programın yayından kaldırıldığını duyurmuştu.

Arslan, programın yayından kaldırılması ve hakkında soruşturma başlatılmasının ardından ilk açıklamasını Gerçek Gündem’e yaptı.

Arslan, kötü bir niyeti olmadığını belirterek şunları söylemişti:

“Terörü övmek de asla söz konusu değil. Ben süreci sorguladım. Üstelik programın bütünü izlerseniz ‘bu sözlerimden terör propagandası çıkarılacaktır ama açıkça terörü lanetliyorum’ dedim. Programda var, izleyin göreceksiniz.

Türkiye tamamen sessizliğe gömüldü. Konuşanların da susmasını istiyorlar. Türkiye İşçi Partisi, Hatay’dan Ankara’ya bir yürüyüş yapıyor. Arkasında kaç kişi var 20 kişi, 30 kişi. İstedikleri bu.

Savcılığın soruşturma başlattığı anlaşılıyor. İfadeye çağıracaklar, anlaşılan. Giderim ifademi veririm. Ben gazeteciyim yaptığım şey sorgulamaktı. Ha sonra nereye düşer. Mücella Yapıcı’nın yatağı boş, Silivri’ye giderim. Bol bol kitap okurum.”

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