Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesi İstanbul'a getirildi

İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesi Bakü'den İstanbul'a geldi. İstanbul Havalimanı'nda düzenlenecek törene İstanbul Valisi Davut Gül'ün katılması bekleniyor. Törenin ardından Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesi uçakla İzmir'e gönderilecek.

NE OLMUŞTU

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl bir gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açmıştı. Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Eygi, başından vurulmuştu. Ağır yaralanan Eygi, Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılmış, 6 Eylül'de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eygi'nin öldürülmesini lanetleyerek İsrail'in işlediği insanlığa karşı suçların hesabını hukuk önünde vermesi için her platformda çaba göstermeye devam edeceklerinin altını çizmişti.