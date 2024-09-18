Ayşenur Ezgi Eygi'nin ölüm nedeni belli oldu. Filistin'de katledilmişti

Batı Şeria'da İsrail tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin otopsi raporunda sonucun çıktığı belirtildi. Eygi'nin uzak mesafeden yapılan atışla hedef alındığı ifade edildi. Eygi'nin vücudunda 6 adet yabancı metalik cisme rastlandığı aktarıldı.

Batı Şeria’da barışçıl bir gösteri sırasında başından vurularak, ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ayşenur Ezgi Eygi’nin İzmir Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi incelemeleri sonuçlandı.

Rapora göre, Eygi'nin vücudunda barut izine rastlanmaması, atışın uzaktan yapıldığının işaret edildiği aktarıldı.

NE OLMUŞTU?

7 Ekim tarihinden bu yana Gazze’de katliamlarına ara vermeden devam eden İsrail hükümeti, dünyanın birçok yerinde vatandaşlar tarafından protesto edildi. Bu gösterilerden birisi de İsrail işgali altında olan Batı Şeria’da olmuştu. Batı Şeria’daki İsrail karşıtı protestoya katılan Ayşenur Ezgi Eygi gösteriler sırasında İsrail güçleri tarafından başından vurularak yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştı.

6 Eylül tarihinde hayatını kaybeden Eygi’nin naaşı 14 Eylül tarihinde memleketi Aydın Didim’de toprağa verildi.