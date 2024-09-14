Ayşenur Ezgi Eygi'ye veda

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ayşenur Ezgi Eygi'ye veda

Aydın'ın Didim ilçesinde, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi için Merkez Camisinde cenaze namazı kılındı.

Aydın'ın Didim ilçesinde, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi için baba evinde helallik alınıp dualar eşliğinde uğurlandı.

Eygi'nin Didim Devlet Hastanesinden alınan naaşı, Altınkum Mahallesi'ndeki baba evine getirildi. O esnada evde bulunan Eygi'nin babası Mehmet Suat Eygi, eşi Pakistan asıllı Hamid Mazhar Ali ve akrabalarına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da yer aldı.

Burada dua edilmesi sonrasında cenaze, Didim Merkez Camisine götürüldü. Helallik alınması sonrası evin önünde toplanan vatandaşlar "Kahrolsun İsrail" sloganları attı.

Ardından, cenaze namazı, Didim merkez camisinde büyük bir kalabalığın katılımıyla kılındı. Cenazede; TBBM Meclis Başkanı Numan Kurtuluş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve bazı bakanlar yer aldı.

Kurtulmuş cenaze namazı sonrası konuşma gerçekleştirdi. Eygi'nin naaşı, Didim Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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NE OLMUŞTU?

Washington Üniversitesi'nde psikoloji ve Orta Doğu Dilleri'nde çift dal yüksek lisansı yapan 26 yaşındaki Türkiye-ABD vatandaşı Ayşenur Ezgi Batı Şeria'da İsrail işgali altındaki Filistinlilere destek olmak için gönüllü olarak bulunuyordu. Eygi, İsrail'in Batı Şeria ve Gazze'de sivil halka yönelik olarak sürdürdüğü mezalime karşı gerçekleştirilen bir protestoda İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 6 Eylül'de öldürülmüştü.

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