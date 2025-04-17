Aysu Türkoğlu Kaiwi Kanalı'nı geçmek için kulaç atacak

Kaynak: AA
Aysu Türkoğlu Kaiwi Kanalı'nı geçmek için kulaç atacak

Açık su yüzücüsü Aysu Türkoğlu, "Oceans 7" parkurlarının 5'incisi olan Kaiwi Kanalı'nı geçmek için kulaç atacak.

Aysu Türkoğlu'nun menajerlik şirketinden yapılan açıklamaya göre, 23 yaşındaki yüzücünün sıradaki meydan okuması 22 Nisan-26 Nisan'da planlanan Kaiwi Kanalı olacak.

DÜNYANIN EN TEHLİKELİ ROTALARINDAN

Moloka'i ve O'ahu adaları arasında uzanan 42 kilometrelik sert akıntıları ve büyük dalgalarıyla bilinen kanal, dünyanın en tehlikeli yüzme rotalarından biri olarak kabul ediliyor. Aysu Türkoğlu, parkuru tamamladığında "Oceans 7"a bir adım daha yaklaşacak. Aysu, Manş Denizi, Kuzey Kanalı, Cook Boğazı ve Catalina Kanalı geçişlerini başarıyla tamamlamıştı.

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