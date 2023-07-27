Aysun Kayacı yıllar sonra ortaya çıktı. Tatil için Türkiye'ye geldi

Bir döneme damgasını vuran manken Aysun Kayacı, yıllardır gözlerden uzak bir hayat yaşıyor.

Ünlü model yıllar önce söylediği, 'Dağdaki çobanla benim oyum bir mi?' sözleriyle çok tartışılmıştı.

Sözlerinin ardından ifadesiyle ilgili pişmanlığını dile getiren Kayacı, "Söylediğim an pişman oldum. Ülkemi ve ülkenin insanlarını çok seviyorum." şeklinde konuşmuştu.

Kayacı, daha sonra en popüler olduğu yıllarda Efe Kapancı ile dünyaevine girdi.

2012'de hayatını Efe Kapancı'yla birleştiren Kayacı, daha sonra İngiltere'nin başkenti Londra'ya yerleşti.

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Türkiye'ye yalnızca tatil yapmak için gelen Kayacı, son olarak Bodrum'da görüntülendi.

Eski model evinin yakınında bulunan bir plajda denize girdi. Kendini Bodrum'un serin sularına bırakan Aysun Kayacı'nın kilo alması dikkatlerden kaçmadı.

Efe Kapancı ile evliliğinden Maya adında bir çocuğu olan ünlü isim, arkadaş grubuyla yarım saat plajda kaldıktan sonra gözlerden kayboldu.