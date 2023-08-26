Ayten adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Ayten isminin anlamını araştırıyor. Peki, Ayten ne demek? Ayten isminin anlamı nedir?

AYTEN NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Ayten ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Ay Bedenli, Ay Gibi, Güzel ve Boylu Poslu.

- Mızrağın Ucuna Yapılmış Ayın Üstüne Yapılan Tüy.

- İçten Gönülden Söyleyen.

- Ay Yüzlü, Teni Beyaz ve Parlak Olan, Güzel Vücutlu Kadın.

AYTEN İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Ayten ismi Kur'an-ı Kerim'de yer almamaktadır; ancak Ayten ismini koymak caizdir.