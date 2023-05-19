Ayva çekirdeği şifa bombası

NE İŞE YARAR?



Ufacık görünen ayva çekirdeğinin içinde, kocaman bir dünya olduğunu bilmenizde yarar var:

Ayva çekirdeği ile hazırlanan çaylar, Afganistan’da akciğer iltihaplarına karşı kullanılan doğal bir ilaç olarak bilinmektedir.

Soğuk kış aylarında ayva çekirdeği suyu hazırlayarak ve hatta dilerseniz limon veya balla tatlandırarak ev yağımı öksürük şurubunuzu oluşturabilirsiniz.

Kendinizi yorgun ve halsiz hissettiğiniz zamanlarda enerjinizi geri toplamak adına da sayısızı şifası bulunmaktadır.

Bolca vitamin ve mineral içerdiğinden, faydaları ile her derde deva olacak nitelikte.

Ayva çekirdeği faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafından da ele alınan doğal tedavi yöntemleri arasında yer almaktadır.

Özellikle de cildiniz için ayva çekirdeği faydası bulunmaz bir nimet kadar değerli olmakta.

Potasyum, kalsiyum ve A, B, C vitaminleri açısından zengin olan ayva çekirdeği, vücudun bağışıklık sistemini korumaktadır.

Cilt temizliğinde ve bakımında üstlendiği rol büyüktür.

Ayva çekirdeği ile yapılan cilt uygulamaları, düzenli olarak kullanıldığında siyah nokta ve sivilceleri yok etmektedir.

Ayva çekirdeği peeling özelliği sayesinde daha canlı bir cilde sahip olmanızı sağlar.

Cildinizin nemlenmesinde ve yumuşamasında oldukça etkilidir.

Sıcak su içinde beklettiğiniz ayva çekirdeği öksürük kesici doğal ilaç olacaktır.

Ayva çekirdeği ile suyu kaynatıp içen anne adaylarının doğumlarının daha rahat geçtiği de bilinen bir ayva çekirdeği faydası olarak aklınızda bulunmalıdır.

NEYE İYİ GELİR?



Ayva çekirdeği göğüs ucu yaralarını kısa sürede iyileştiren, hücreleri yenileyen şifa olarak bilinmektedir.

Anne adaylarının ve emziren annelerin endişelerine son verecek bu bilgiyi, çevrenizle gönül rahatlığı ile paylaşabilirsiniz. Deneyen annelerden olumlu geri dönüşler gelmektedir.

Bir kaşık limon suyu ile karıştırarak elde edeceğiniz ayva çekirdeği saç jölesi, saçınız için en doğal jöle olacaktır.

Kızarıklık ve kaşıntı şikayetlerinin yaşandığı durumlarda ayva çekirdeği egzama tedavisinde kullanılarak, cildi rahatlatır ve nefes almasını sağlar.

Cilt bakımınız için ayva çekirdeği ile maske hazırlayarak, kimyasal ve katkı içeriği yüksek cilt temizleyici tonik, peeling, jel vs gibi yan etkili ürünlerden kaçınabilirsiniz.

Ayva, sadece meyve olarak değil reçel olarak da mutfağımızda yer almaktadır.

Mayhoş tadıyla, reçellerde kendini daha da sevdirir.

Ergenlik döneminde ve stresli dönemlerde, yüzünüzde oluşan sivilceleri kısa sürede yok etmede en etkili çözümdür.

Ayva çekirdeği cilt lekeleri tedavisinde kullanılan, doğanın büyülü tanecikleri arasında yer almaktadır.

Emziren annelerin sıkça yaşadığı bir duruma da çare olacaktır.