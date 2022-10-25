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Ayva kabuğu çayı neye iyi geliyor?

Çoğu bitki ilaç yapımında ve tıpta kullanılıyor.. Ayva da hem meyve olarak hem de çay olarak tüketiliyor ve ciddi faydalar sağlıyor. İşte bu da ayva kabuğu çayının faydaları…

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 10:23
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Ayva kabuğu çayı faydalı mı?

Ayva kabuğu çayı neye iyi geliyor?
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Bazı hastalıkların tedavilerinde çeşitli meyve ve sebzelerden de yararlanılıyor. Ayva da onlardan biri. Ayva, evde çayı yapılarak da birçok konuda insan sağlığına fayda sağlıyor. Soyularak tüketilen meyvesinden kalan kabukların kaynatılması ise gerçekten de inanılması güç faydalar sağlıyor.

İşte ayva kabuğu çayının faydaları

Öncelikle şunu belirtmekte yarar var; ayva kabuğu bazı bünyelerde alerjik etkiler yapabiliyor. Bu nedenle dikkatli olunması gerekiyor. Doktor kontrolünde ve onayı ile kullanılmasında fayda var.
Ancak alerisi olmayanlar rahatlıkla kullanabiliyor. Ayva kabuğu çayı faydaları ise şöyle:

Kilo kontrolünde yardımcı oluyor.

Kan basıncını dengeliyor.

Boğazı yumuşatıyor.

Bağışıklık sisteminin güçlendiriyor.

Cildi parlatıyor

Saç diplerini güçlendiriyor.

Kan yapıyor

Öksürük azaltıyor.

Nezleye ve gribe karşı direnç sağlıyor.

Deride oluşan yaraları iyileştiriyor.

C vitamini eksikliğini gideriyor

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