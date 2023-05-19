Ayva kabuğu ne işe yarıyor

İşte ayva kabuğu çayının yararları..

Öncelikle şunu belirtmekte yarar var; ayva kabuğu bazı bünyelerde alerjik etkiler yapabiliyor. Bu nedenle dikkatli olunması gerekiyor. Doktor kontrolünde ve onayı ile kullanılmasında fayda var. Ancak alerisi olmayanlar rahatlıkla kullanabiliyor. Ayva kabuğu çayı faydaları ise şöyle:

Boğazı yumuşatıyor.

Bağışıklık sisteminin güçlendiriyor.

Cildi parlatıyor

Saç diplerini güçlendiriyor.

Kilo kontrolünde yardımcı oluyor.

Kan basıncını dengeliyor.

Kan yapıyor



Öksürük azaltıyor.

Nezleye ve gribe karşı direnç sağlıyor.



Deride oluşan yaraları iyileştiriyor.



C vitamini eksikliğini gideriyor