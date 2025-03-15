Ayva kabuklarını çöpe atan bin pişman oluyor! Meğer o sorunu önlüyormuş

Ayva kabuğu çayı, hem sağlıklı hem de lezzetli bir alternatif arayanlar için mükemmel bir seçenektir.

Günümüzde doğal ve bitkisel yöntemlerle sağlığı desteklemek giderek daha fazla ilgi görüyor. Bu yöntemlerden biri de ayva kabuklarından hazırlanan çay. Son dönemlerde popülerleşen bu çay, yalnızca lezzetiyle değil, aynı zamanda sağlığa sunduğu faydalarla da dikkat çekiyor. Peki, ayva kabuklarından yapılan çayın faydaları nelerdir ve nasıl hazırlanır? Gelin, bu doğal mucizeyi yakından inceleyelim.



Ayva kabuklarından yapılan çayın öne çıkan faydaları

Ayva kabuklarında bulunan antioksidanlar, vücudu serbest radikallerin zararlı etkilerinden koruyarak bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkıda bulunur.

Ayva kabuğu çayı, mide rahatsızlıklarını yatıştırır ve sindirim sisteminin daha düzenli çalışmasını sağlar.

Ayva Kabuğu Çayı Nasıl Hazırlanır?

Malzemeler

- 1 adet ayvanın kabukları

- 2 su bardağı su

- İsteğe bağlı olarak bal veya tarçın (tatlandırmak için)



Tarifi

1. Ayvayı iyice yıkayın ve kabuklarını soyun. Kabukların temiz olduğundan emin olun.

2. Bir tencereye 2 su bardağı su ekleyin ve üzerine ayva kabuklarını koyun.

3. Karışımı kaynamaya bırakın ve yaklaşık 10 dakika kısık ateşte demleyin.

4. Çayınızı bir süzgeç yardımıyla süzün ve fincana aktarın.

5. İsteğe bağlı olarak bal veya tarçın ekleyerek tatlandırabilirsiniz.