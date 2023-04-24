Ayva tatlısı pratik olması nedeniyle evlerde yapılışı sık tercih edilen tatlılardandır. Ayva tatlısı yapmak isteyenler ayva tatlısı tarifini ve ayva tatlısının püf noktalarını araştırıyor. Peki, ayva tatlısı nasıl yapılır? Ayva tatlısı tarifinin malzemeleri neler?

Sizler için ayva tatlısının yapılışını ve ayva tatlısının püf noktalarını derledik. İşte ayva tatlısı tarifi..

AYVA TATLISI MALZEMELERİ NELER?

- 2 adet büyük boy ayva

- 8 yemek kaşığı toz şeker

- 1 su bardağı su

- ½ çay bardağı vişne suyu

- 1 adet çubuk tarçın

- 5 adet karanfil

- ½ adet limonun suyu

AYVA TATLISI TARİFİ NASIL YAPILIR?

-Öncelikle şerbeti hazırlayın. Şeker ve suyu karıştırarak kaynamaya bırakın, kaynadıktan sonra limon suyu sıkarak kısık ateşte 10 dakika kadar kaynatmaya devam edin. Ardından ocaktan alıp ılınmaya bırakın.

-Tatlı için, un hariç bütün malzemeleri bir araya getirin ve güzelce karıştırın.

-Karbonatın üzerine limonu sıkın ve köpürmesini sağlayın.

-Azar azar unu ilave edin. Kıvamına göre 3,5-4 su bardağı kadar alacaktır. Ele yapışmayacak kıvama gelene kadar yoğurun.

-Cevizden biraz daha büyük olacak şekilde parçalar koparın ve yuvarlayın. İsterseniz süzgeçte ya da kullandığımız gibi bir kesme aparatının üzerine bastırarak şekil almasını sağlayın. Cevizi ortasına koyarak nazikçe birleştirin.

-Fırın tepsinize dizin, önceden ısıtılmış fırında iyice kızarana kadar 25- 30 dakika pişirin.

-Fırından çıkınca sıcak tatlının üzerine soğuk şerbeti dökün. Şerbeti iyice çekince servis edin.