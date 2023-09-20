Ayvacık açıklarında 37 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince, hareket halindeki durdukları lastik bot içinde 37 kaçak göçmen yakalandı.

KAYNAK: İHA
Ayvacık açıklarında 37 kaçak göçmen yakalandı

Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içinde kaçak göçmenler olduğu tespit edilmesi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden Sahil Güvenlik gemisi ‘TCSG-84’ hareket halindeki durdurdukları lastik bot içinde 37 kaçak göçmen yakaladı. Sahil Güvenlik gemisi alınan kaçak göçmenler Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakolu’na getirildi.

Kaçak göçmenler buradaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

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