Ayvacık Ziraat Odası Başkanı yetkilileri göreve davet etti

Avcı, özel bir firma tarafından iş makineleri ve kamyonlarla moloz döküldüğü sırada Ayvacık ilçesi Orta Mahallesi'ndeki baraj gölüne giderek, açıklama yaptı.

Bir firma tarafından baraj gölünün doldurulduğunu söyleyen Avcı, şöyle konuştu: