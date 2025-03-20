Ayvacık Ziraat Odası Başkanı yetkilileri göreve davet etti

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Ayvacık Ziraat Odası Başkanı yetkilileri göreve davet etti

Ayvacık Ziraat Odası Başkanı Erdal Avcı, Samsun’daki Suat Uğurlu Baraj Gölü'ne bir firma tarafından moloz dökülmesine tepki göstererek, yetkilileri göreve çağırdı.

Avcı, özel bir firma tarafından iş makineleri ve kamyonlarla moloz döküldüğü sırada Ayvacık ilçesi Orta Mahallesi'ndeki baraj gölüne giderek, açıklama yaptı.

Bir firma tarafından baraj gölünün doldurulduğunu söyleyen Avcı, şöyle konuştu:

Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğünü, Çevre İl Müdürlüğünü, Samsun Valiliğini, Ayvacık Kaymakamlığını göreve davet ediyoruz. Baraj gölünü doldurma yetkisi kimdedir Sayın Vali? Binlerce ağaç kesimine göz yumarsanız, bu şımarıklığı bunlara verirseniz şimdi de gelir baraj gölünü doldururlar. Hiç mi Allah korkusu yok? Hiç mi bu devlete sahip çıkacak insan yok? Sayın Valim, Sayın Cumhurbaşkanıma sesleniyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, bir şirket tarafından yüzlerce ağacımız katledildi. Şehitlerin adına dikilen ağaçlar katledildi. Yetmez gibi aynı firma şimdi Suat Uğurlu Baraj Gölü'nü doldurmaktadır.

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