Ayvacık’ta geleneksel takı yerine canlı hediye! Davetiler gözlerine inanamadı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde düğün hediyesi olarak çifte, buzağı hediye edildi.

Ayvacık ilçesinin Panayır Yeri Alanı'nda düzenlenen düğün ile Bekir ve Ece Tunç çifti dünyaevine girdi. Düğünde takı töreni düzenlenirken sağdıçlarından Hüseyin Yılmaz ve Taha Çintirli tarafından damada takı olarak simental cinsi buzağı hediye edildi. Damat Bekir Tunç, hediye için sağdıçlarına teşekkür ederek, buzağının süslenerek takıya çıkarılması renkli görüntüler oluşturdu. Buzağının Tunç ailesinin çiftliğinde sürüye dahil edileceği belirtildi.