Ayvacık’ta geleneksel takı yerine canlı hediye! Davetiler gözlerine inanamadı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Çanakkale Ayvacık’ta Bekir ve Ece Tunç’un düğünün takı töreni renkli görüntülere sahne oldu. Buzağı süslenerek damada hediye edildi. Buzağının Tunç ailesinin çiftliğinde sürüye dahil edileceği belirtildi

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde düğün hediyesi olarak çifte, buzağı hediye edildi.

Ayvacık ilçesinin Panayır Yeri Alanı'nda düzenlenen düğün ile Bekir ve Ece Tunç çifti dünyaevine girdi. Düğünde takı töreni düzenlenirken sağdıçlarından Hüseyin Yılmaz ve Taha Çintirli tarafından damada takı olarak simental cinsi buzağı hediye edildi. Damat Bekir Tunç, hediye için sağdıçlarına teşekkür ederek, buzağının süslenerek takıya çıkarılması renkli görüntüler oluşturdu. Buzağının Tunç ailesinin çiftliğinde sürüye dahil edileceği belirtildi.

Son Haberler
İsrail yardım bekleyenlere yine saldırdı! 30 kişi hayatını kaybetti (20 Temmuz 2025)
İsrail yardım bekleyenlere yine saldırdı! 30 kişi hayatını kaybetti (20 Temmuz 2025)
Yıldırım Belediyesi Nurettin Topçu’yu unutmadı
Yıldırım Belediyesi Nurettin Topçu’yu unutmadı
Osmaneli'nde ikinci su hattı için geri sayım başladı
Osmaneli'nde ikinci su hattı için geri sayım başladı
Vali, vatandaşı elleriyle besledi
Vali, vatandaşı elleriyle besledi
İzmir Kordon'da in cin top oynuyor
İzmir Kordon'da in cin top oynuyor