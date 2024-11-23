Ayvacık’ta işyerine pompalı tüfekle saldırıya 3 gözaltı var

Kaynak: İHA
Ayvacık’ta işyerine pompalı tüfekle saldırıya 3 gözaltı var

Çanakkale'de jandarma ekiplerince, bir iş yerine pompalı tüfekle saldırı olayıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale'de jandarma ekiplerince, bir iş yerine yapılan pompalı tüfekle saldırı olayıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde bir işletmeye motosiklet ile gelen maskeli 2 şahıs tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Olayın ardından Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri pompalı tüfekle saldırıyı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda iş yerine pompalı tüfekle ateş açtığı tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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