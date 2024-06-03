Ayvacık’ta otomobil elektrik direğine çarptı: 2 ağır yaralı

Edinilen bilgilere göre, Baharlar köyünden Uzunalan köyüne seyir halinde olan İsmail Özpek'in kullandığı 17 PB 450 plakalı otomobil, Uzunalan köyü girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki elektrik direğine çarptı ve savruldu. Kazada araç sürücüsü İsmail Özpek ve araçta bulunan Sabire Ihmaz ağır yaralandı.

Kazayı görenler durumu hemen jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri olay yerine gelerek yaralılara müdahale etti ve ardından ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne sevk edildiler.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.