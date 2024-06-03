Ayvacık’ta otomobil elektrik direğine çarptı: 2 ağır yaralı

Kaynak: İHA
Ayvacık’ta otomobil elektrik direğine çarptı: 2 ağır yaralı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Baharlar köyünden Uzunalan köyüne seyir halinde olan İsmail Özpek'in kullandığı 17 PB 450 plakalı otomobil, Uzunalan köyü girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki elektrik direğine çarptı ve savruldu. Kazada araç sürücüsü İsmail Özpek ve araçta bulunan Sabire Ihmaz ağır yaralandı.

Kazayı görenler durumu hemen jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri olay yerine gelerek yaralılara müdahale etti ve ardından ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne sevk edildiler.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

aw219085-02.jpg

Son Haberler
Mardin’de 7 günlük eylem yasağı Yerel Haberler
Mardin’de 7 günlük eylem yasağı
Naci Görür belediyelerin yapması gerekeni açıkladı. 'Deprem olduğu zaman çok geç' Gündem
Naci Görür belediyelerin yapması gerekeni açıkladı. 'Deprem olduğu zaman çok geç'
Mardin'de gösteri ve yürüyüş yasağı Gündem
Mardin'de gösteri ve yürüyüş yasağı
Otluk alanda çıkan yangın fıstık bahçelerine sıçradı Yerel Haberler
Otluk alanda çıkan yangın fıstık bahçelerine sıçradı
Fenerbahçe Beşiktaş'ı süpürdü. Süper Lig'de finalin adı belli oldu Spor
Fenerbahçe Beşiktaş'ı süpürdü. Süper Lig'de finalin adı belli oldu
Baba ve iki oğlunu silahla yaralayıp kaçtı Yerel Haberler
Baba ve iki oğlunu silahla yaralayıp kaçtı
Araçta bırakılan 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi Yerel Haberler
Araçta bırakılan 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi