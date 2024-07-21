Ayvacık’taki orman yangını kontrol altına alındı

Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy köyü yakınlarında dün saat 18.30 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı.

Yangın rüzgarın da etkisiyle yayılarak büyüdü. Yapılan ihbar sonrası Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye yönlendirildi. Ekipler havadan ve karadan müdahale ederek yangını kontrol altına almak için çalışmaya başladı.

Yangın havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından saatler sonra kontrol altına alındı. Yangında 2 hektar orman, 8 hektar orman dışı alan olmak üzere toplam 10 hektarlık zarar meydana geldi.

İtfaiye ekiplerinin bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.