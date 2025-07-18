Ayvalı Dere’de temizlik ve ıslah çalışması başlatıldı

Bursa’da görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak, haşere üremesini engellemek ve vatandaşların daha sağlıklı bir çevrede yaşamalarını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Nilüfer ilçesindeki Ayvalı Dere’de kapsamlı ıslah ve temizlik çalışması başlattı. Tarım Peyzaj AŞ ekipleri tarafından yürütülen temizlik işlemleri kapsamında dere tabanında ve yanlarındaki kargı, ot, çöp ve katı malzemeleri kepçelerle toplandı.

"SUYUMUZU TASARRUFLU KULLANALIM"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa’nın daha sağlıklı bir çevreye kavuşması için içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarının iyileştirilmesinin yanında dere ıslah ve temizliği çalışmalarının da aralıksız yapıldığını söyledi. Doğayı ve su kaynaklarını koruma konusunda kararlı olduklarını belirten Bozbey, "Kent genelinde kötü koku ve görüntü kirliliğinin önüne geçebilmek adına ekiplerimiz sahada temizlik çalışmalarını yürütüyor. Bu kapsamda Nilüfer ilçesindeki Ayvalı Dere’de kötü koku ve görüntü kirliliğinin önüne geçebilmek adına Tarım Peyzaj AŞ ekipleri tarafından ıslah ve temizlik işlemleri sürdürülüyor. Çocuklarımıza daha yeşil, daha yaşanabilir bir Bursa bırakmak için hep birlikte doğamıza sahip çıkalım. Suyumuzu tasarruflu kullanalım" dedi.

Yüzüncüyıl Mahallesi Muhtarı Ayşenur Sayan ve 29 Ekim Mahallesi Muhtarı Gülşah Gülsün, yürütülen temizlik çalışmaları sayesinde Ayvalı Dere etrafının daha yaşanabilir bir hale getirileceğini söyledi. Yürütülen işlemlerin mahalle halkı tarafından büyük memnuniyetle karşılandığını belirten Sayan ve Gülsün, Başkan Mustafa Bozbey’e ve Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.